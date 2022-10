Musique : "Face It Alone", un inédit de Queen chanté par Freddie Mercury, dévoilé

Le groupe mythique de rock Queen dévoile jeudi 13 octobre Face It Alone, un inédit sur lequel on entend la voix inoubliable de son leader, Freddie Mercury, mort il y a près de 31 ans, qui égrène cette phrase glaçante, trois ans avant sa mort : "And in the end, you have to face it alone" ( "Et à la fin, tu devras faire face seul").

Ce titre inédit a été enregistré en 1988. Le groupe est alors plongé dans les sessions d'enregistrement de l'album The Miracle qui sortira l'année suivante avec, notamment, l'énergisant I Want It All. L e 24 novembre 1991, Freddie Mercury meurt d'une pneumonie. Il avait 45 ans. Et c'est seulement la veille qu'il a autorisé son médecin à révéler qu'il était atteint du sida, ce qu'il avait toujours nié.

"Beau et touchant"

Cela faisait huit ans que le groupe, qui continue à se produire avec un nouveau chanteur, Adam Lambert, n'avait pas dévoilé de chanson inédite avec la voix de Freddie Mercury . Roger Taylor, le batteur du groupe, la qualifie de "petit bijou". Il raconte pourtant dans une interview à la BBC qu'elle avait été "oubliée". Le guitariste Brian May pensait à l'origine que l'enregistrement était irrécupérable, mais les ingénieurs du son ont accompli des miracles. "C'est comme une sorte d'assemblage de morceaux... mais c'est beau, c'est touchant", confie-il à la BBC.

Face It Alone sort en single jeudi 13 octobre et figurera également sur une nouvelle édition de luxe de The Miracle, aux côtés de cinq autres chansons inédites, dont trois contiennent également des voix de Mercury. Sortie le 18 novembre.