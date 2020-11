Daniel Heiferman, le chirurgien qui a trouvé "le" truc contre la buée sur les lunettes quand on porte un masque

Daniel Heiferman, chirurgien, a réussi d'éviter la formation de buée sur les lunettes avec un sparadrap. (CAPTURE D'ECRAN TWITTER)

Avec le masque obligatoire contre le Covid-19, quel porteur de lunettes n’a pas subi le surgissement de la buée, ce voile humide et désespérément occultant sur ses verres ? Depuis quelques mois, le phénomène engendre sur les réseaux sociaux une véritable foire aux astuces anti-buée. Ça va de la méthode des lunettes posées par-dessus le masque au mouchoir porté en plus sur le nez.

Aucun de ces tuyaux ne marche à 100%. Mais voilà, un neurochirurgien américain, un trentenaire originaire de Chicago, a trouvé la solution grâce à un sparadrap. Il s’appelle Daniel Heiferman, il opère dans une clinique de Memphis, aux États-Unis. Autant dire que le port du masque avec lunettes anti-projection, c’est son quotidien en salle d’opération. Il a publié sur Twitter son secret : il suffit de scotcher le masque sur l’arête nasale avec… un sparadrap.

"Ce petit pansement fait toute la différence, dit-il, non seulement contre la buée mais aussi pour éviter que le masque ne tombe sous le nez". Pour être plus concret, il a posté une photo de lui, en gros plan avec son sparadrap, avant de préciser, "vous pouvez partager cette astuce si vous le souhaitez !" Et des partages, Daniel Heiferman en a eu des centaines de milliers. Son tweet a déjà été liké plus de 170 000 fois, et son conseil lui vaut d’être cité dans la presse du monde entier, jusque dans les journaux indiens.

"Je suis surpris par l'ampleur que cela a pris, c’est inattendu, mais je suis heureux de voir que les gens s’interrogent sur la bonne manière de porter le masque. C’est très bon signe." Daniel Heiferman, chirurgien Health Magazine

Il n’empêche, ce qui l’étonne le plus, ce n’est pas tant l’engouement pour son astuce. C’est surtout qu’avec cette histoire, lui, jeune médecin tout juste diplômé se retrouve adoubé par ses pairs, des pontes de la médecine convoqués par la presse pour dire si oui ou non, c’est une bonne idée. Et oui, disent-ils, c’est moins irritant que du scotch, c’est fait pour tenir sur la peau, et cela empêche effectivement la buée de remonter vers les yeux. Treize ans d’études pour obtenir la reconnaissance avec un bout de sparadrap. Les incongruités de 2020 nous invitent décidément tous à l’humilité.