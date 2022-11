Coupe du monde 2022 : Rod Stewart refuse un million de dollars pour chanter au Qatar

Le chanteur britannique de 77 ans a été sollicité par l’Emirat il y a plus d’un an, mais a préféré refuser le gros chèque proposé par les Qataris à cause de "l’état du respect des droits humains" à Doha.

C’est une légende du rock : le britannique Rod Stewart fait la une de l’actualité, non pas à cause de sa nouvelle tournée, mais à cause de la Coupe du monde de football, pour laquelle il ne chantera pas. Il explique pourquoi dans une longue interview au quotidien The Times.

Le Qatar l’a sollicité il y a quinze mois pour participer à la cérémonie d’ouverture. L’émirat cherchait des artistes fans de ballon rond, ce qui est son cas, c’est de notoriété publique : il a failli en faire son métier, il est de tous les matchs de l’équipe d’Ecosse, il a présidé des tirages au sort, fait des dons à des clubs en difficultés, et même chanté le football... Bref, Rod Stewart était la star idéale pour le Qatar. "Honnêtement, dit-il, on m’a offert beaucoup d’argent, plus d’un million de dollars pour y aller, mais j’ai décliné l’offre. Aller là-bas n’est pas la bonne chose à faire."

Le britannique ne chantera donc pas à Doha, et finalement quand on regarde sa carrière on comprend aisément pourquoi. Rod Stewart défend de longue date l’amour universel, les causes lesbiennes, gay, bi et trans. Il a ainsi chanté le droit de s’habiller, de se maquiller, de vivre comme on veut, et affiché son androgynie toute sa vie.

L'homosexualité punie de mort au Qatar

Son refus pose une question claire : si le Mondial est une fête, peut-on vraiment s’amuser quand, à quelques mètres, des gens sont emprisonnés pour leur orientation sexuelle ? Peut-on chanter The killing of Georgie, la chanson qu’il a écrite en 1976 sur l’assassinat d’un garçon gay, dans un pays où l’homosexualité est sanctionnée par la peine de mort ? Rod Stewart répond non, et il ajoute qu’il le fait pour "le respect des droits humains en général". C’est important, parce que ça veut dire qu’on peut refuser l’argent. Ça veut dire que tout ne s’achète pas.

Une autre option possible aurait été d’y aller et de donner son cachet à des ONG. Mais il a déjà fait ça en 1983 en Afrique du Sud, en plein apartheid, à une époque où les associations appelaient au boycott total du régime sud-africain, des concerts qu’il dit l’avoir regretté pendant des années et qu’il a tenté de compenser en s’engageant contre l’apartheid ensuite. Manière de rappeler que le Qatar n’est pas le premier dilemme auquel le monde du divertissement est confronté, le Qatar où se produiront en revanche Shakira, Robbie Williams et Jungkook, l’un des chanteurs de BTS.