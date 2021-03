Carolina, 80 ans, et son caniche Whiskey : un couple inséparable, y compris face au Covid-19, dont l’histoire émeut l’Italie

Carolina a pu retrouver son petit chien dans sa chambre d'hôpital, ce qui lui a remonté le moral. (CAPTURE D'ÉCRAN FACEBOOK)

La scène se déroule dans une chambre d’hôpital d'Italie, à Arezzo, en Toscane, alors que Carolina, une grand-mère de 80 ans, est hospitalisée dans un service Covid, luttant depuis une dizaine de jours contre le virus, mais aussi contre la résignation. Elle est entrée à l’hôpital début février, et c’est la psychologue du service qui a eu l’idée, pour revigorer sa patiente, de créer une interaction avec son chien, Whiskey, un caniche nain, tout blanc, de 6 ans. Car avant tout cela, la vie ordinaire de l'animal consiste, comme tout bon caniche, à être collé à sa maîtresse toute la journée. Alors quand les urgentistes sont venus chercher Carolina, le chien s’est mis à déprimer, pleurer, attendant désespérément devant la porte le retour de la "mamma". "Les trois premiers jours, explique l’un des fils de la dame, il n’a ni mangé, ni bu, ni dormi, on ne savait plus quoi faire."

Lorsque le chien est apparu, le regard de Carolina s’est éclairé instantanément, c’est comme si la lumière était entrée dans notre service, et j’avoue qu’on s’est tous mis à pleurer. Une infirmière de l'hôpital d'Arezzo au quotidien La Repubblica

Des deux côtés, chacun sombre dans une détresse terrible : la maîtresse à l’hôpital, le chien à la maison. Le directeur du service Covid prend donc une décision inédite : faire venir le chien. "C’est un peu anarchique, explique-t-il, mais c’est bénéfique, l’important, c’est le bien-être de nos patients." Le lendemain, le caniche est donc emballé dans une protection en plastique, et porté dans le service par les soignants, tous en combinaison intégrale, jusqu’au lit de la patiente. Au départ, le chien n’est pas très rassuré, il se demande ce qui va lui arriver, mais lorsqu’il aperçoit enfin sa maîtresse, il lui saute dessus, lui fait la fête et la grand-mère s’illumine soudain de joie.

Cinq jours plus tard, l’état de Carolina s'améliore nettement et elle peut quitter le service Covid pour passer en rééducation. Une histoire qui a été largement rapportée par les journaux, de La Repubblica à La Nazione, en passant par La Stampa. Peut-être parce qu’en ce moment, ce qui fait la une en Italie, c’est surtout le fait que le pays a passé la barre des 100 000 morts. Et qu’on ne sait plus vraiment quoi penser de l’épidémie, où l’on va, quand le pire sera-t-il passé, comment en sortir. Au milieu de toute cette incertitude, Carolina et son chien redonnent un peu de sourire, et nous disent aussi que parfois la guérison passe par un peu d’affection et de tendresse, y compris celle d’un petit caniche.