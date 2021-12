Carla et Fernando, les bons samaritains du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui ont entraîné des dons en série

Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est l’un des parcours de marche les plus empruntés en Espagne. Un chemin sur lequel habitent Carla Lorenzo et Fernando Ramon, dans le village de Cermuzo, près de la Corogne. Comme le rapporte le quotidien La Vanguardia, jusqu’à présent, ils regardaient passer les marcheurs sans plus d’attention et puis un jour, des amis leur ont demandé pourquoi ils ne mettraient pas à disposition un bidon d’eau, gratuitement, pour que chacun puisse se rafraichir. Sitôt dit, sitôt fait : devant chez eux, Carla et Fernando installent un grand bidon de dix litres, avec un robinet et des gobelets pour que chacun puisse se servir.

Succès immédiat : en fin de journée, le niveau d’eau avait baissé des deux tiers et Carla découvre à côté du bidon des pièces de 50 centimes, et des petits "Gracias", merci, griffonnés au stylo sur la table en bois. Elle filme sa découverte et la poste sur TikTok, récoltant plus de deux millions de vues, des centaines de milliers de likes. Face à l’engouement, elle et Fernando décident de développer le concept. À côté du bidon, ils ajoutent une trousse de premier secours, avec pansements, désinfectant et cotons, puis des fruits, une gamelle d’eau pour les chiens, et enfin un cahier avec un stylo. Cahier qui très vite va devenir un livre d’or des pèlerins.

Un jour, on a trouvé une paire de baskets rangée sous la table, bien en évidence, et puis le lendemain, une serviette de bain, et on a compris que les marcheurs laissaient eux aussi des objets au cas où d’autres pèlerins en aient besoin à leur tour. Carla Lorenzo, habitante du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle au Huffington Post

Le reste est un véritable effet boule de neige national : une entreprise basée à Madrid la contacte pour envoyer gratuitement des tee-shirts. Sur TikTok, des anonymes lui font parvenir des boîtes de pansements, des bandages, et même des tubes de crème solaire.

Aujourd’hui, leur compte sur le réseau social peut se targuer d’avoir plus de deux millions de j’aime, tout ça sans musique, sans chorégraphie, sans performance particulière. Preuve que l’empathie et la générosité font aussi cliquer.