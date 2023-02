Aux États-Unis, l’université Yale honore Bobbi Wilson, 9 ans, arrêtée par la police alors qu’elle étudiait des insectes dans son jardin

(YALE SCHOOL OF PUBLIC HEALTH)

L’université de Yale, dans le Connecticut, a organisé fin janvier une cérémonie pour rendre hommage à Bobbi Wilson, 9 ans seulement, pour son assiduité dans l’étude d’un insecte qui ravage tout l’est des Etats-Unis, la lanterne tachetée asiatique. En plus de 300 ans d’existence, c’est une première : l’université n’avait jamais mis en avant les travaux d’une enfant. Mais le département des études en santé publique a voulu poser un acte fort, passer un message contre les biais racistes dont sont victimes les enfants non-blancs et encourager leur soif d’apprendre.

Il y a quelques mois, Bobbi a appris à l’école qu’une nouvelle espèce d’insectes, une sorte de papillon arrivé d’Asie, était en train de se démultiplier aux États-Unis faute de prédateur, jusqu’à devenir invasive : la lanterne tachetée, Lycorma delicatula, dévore l’écorce des arbres. La professeure a lu aux élèves un article sur les recommandations des scientifiques pour les éliminer et Bobbi, bonne élève, a mis tout ça en pratique en rentrant chez elle. Elle a mélangé dans une bouteille de l’eau du savon, du vinaigre, et elle est sortie dans son jardin pour pulvériser le tout au pied des arbres et repousser les papillons. Mais l’histoire, c’est que son voisin, en la voyant depuis sa fenêtre, a décidé d’appeler la police expliquant "qu’une petite femme noire balançant des choses" lui faisait "peur".

La police est arrivée, a interpellé Bobbi malgré ses 9 ans, l’a interrogée avant de la relâcher. C’était en octobre, l’affaire a pris une ampleur nationale, provoquant un débat sur les discriminations dont sont victimes les enfants qui ne sont pas blancs, sur le fait que les enfants afro-américains ont six fois plus de chances de se faire tirer dessus par la police, d’après une étude menée sur 16 ans, et sur le fait que si Bobbi avait été blanche, le voisin n’aurait jamais appelé.

Dans ce débat, l’université Yale a donc décidé d’agir, d’accueillir cette petite fille le temps d’une journée et de mettre en avant sa passion pour les insectes. L’élève de CM1 a ainsi été invitée à ajouter sa collection personnelle de 27 lanternes à celle du musée de l’université, avec son nom gravé sur le cadre. De quoi, et c’était aussi le but, entretenir sa vocation, elle qui incarne précisément ce dont rêve tout enseignant, une petite fille curieuse, investie, passionnée, une petite fille dont l’histoire rappelle que ce sont les grands qu’il faut éduquer.