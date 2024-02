Une nouvelle version de "Mr. & Mrs. Smith" en série

Le samedi à 11h26, 18h26 et 22h26, le dimanche à 13h26 et 15h26

L'empire des séries Laurent Valière

20 ans après Brad Pitt et Angelina Jolie, Donald Glover et Maya Erskine reprennent les rôles de ce couple d'espions chargés de missions mystérieuses. Une série d'action qui explore surtout avec humour l'intimité d'un couple.

On se souvient du thriller glamour Mr. & Mrs. Smith, avec Brad Pitt et Angelina Jolie, avant leur romance dans la vraie vie. Le film suivait un couple d’espions, travaillant pour des organisations opposées qui étaient payées pour éliminer l’autre. Presque 20 ans plus tard, c’était assez osé d’adapter cette histoire en série. Et la façon de faire de l’auteur d’Atlanta est audacieuse, et fonctionne parfaitement.



Le nouveau couple est moins glamour : voici Donald Glover, tout en force et susceptibilité, alors que sa partenaire est beaucoup plus efficace que lui. Le point de départ change aussi. Cette fois, le couple est artificiellement créé par une organisation inconnue, qui recrute ces deux agents à travers un robot qui étudie leur compatibilité, leurs ongles, et leur demande combien de personnes ils ont déjà tuées dans leur vie.

Ensuite, ils emménagent dans un splendide appartement typique de New York. Et à chaque épisode, c’est par un "chat" sur un Internet avec un humain ou une intelligence artificielle, qu’ils découvrent leur nouvelle mission.

À chaque épisode donc, une mission dont ils ne connaissent pas les raisons : suivre le propriétaire d’un colis, faire parler un collectionneur d’art. Des courses-poursuites et beaucoup de coups de feu, sans que Mr et Mme Smith ne sachent pour qui ils travaillent. Mais ces missions traitées à l’écran parfois de façon parodique, sont surtout une façon, comme dans le film avec Brad Pitt et Angelina Jolie, de parler d'autre chose : du couple.

D’ailleurs, les épisodes s’intitulent respectivement Première rencontre, Premières vacances. Et ils finissent même dans le cabinet d’une psychothérapeute spécialisée dans les couples. John Smith, Donald Glover, est plus pataud que sa partenaire Maya Erskine, découverte dans la série Pen15 autour de lycéennes qui découvraient la sexualité. Chaque épisode de Mr. & Mrs. Smith est indépendant, avec une guest star comme John Turturo dans l’épisode 2.

Une série d’action drôle qui ne se prend pas au sérieux, sauf pour parler de couple. 8 épisodes à découvrir sur Prime Video.