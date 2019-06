L'empire des séries . Les cinq de Harlem, une erreur judiciaire racontée avec force dans la série "Dans leur regard"

Asante Blackk incarne Kevin Richardson, l'un des "Cinq de Central Park" arrêté par la police à l'âge de 14 ans, interrogé par la police et condamné à 7 ans de prison. (ATSUSHI NISHIJIMA/NETFLIX / FIVE_1040)

La réalisatrice afro-américaine Ava DuVernay raconte l'affaire des "Cinq de Central Park", une erreur judiciaire qui, dans les années 90, broie la jeunesse de cinq enfants afro-américains et hispaniques de Harlem. La série en 4 épisodes est diffusée sur Netflix.

En 1989, le magnat de l’immobilier Donald Trump achète pour 85 000 $ une pleine page dans un quotidien new yorkais : il réclame dans une tribune la peine de mort pour 5 adolescents de Harlem. "Les 5 de Central Park", comme on les appelle, ont été arrêtés pour le viol d’une jeune fille qui faisait son jogging dans Central Park. Ceux qui seront innocentés, 13 ans plus tard, lorsque le vrai coupable sera retrouvé, passeront chacun 6 à 13 ans en prison.La mini-série de Netflix, Dans leur regard, raconte en quatre épisodes saisissants leur longue descente aux enfers et une incroyable erreur judiciaire.

Une lente descente aux enfers

Tout est parti du tweet de l’un des cinq à Ava DuVernay : "Pourquoi ne faites vous pas de notre histoire une fiction ?" Ava DuVernay est une réalisatrice afro-américaine engagée, juré du Festival de Cannes l’an dernier, qui s’est fait connaître pour ses films et documentaires autour de la lutte pour les droits civiques, et sur l’univers carcéral aux États-Unis.

Dans sa série Dans leur regard, Ava DuVernay raconte le destin de chacun de ces enfants, arrêtés à Central Park dans la nuit du 19 avril 1989, malmenés lors d’interrogatoires musclés de près de 30 heures, souvent sans la présence des parents :

Anton, 15 ans, à qui son père conseille de dire aux policiers ce qu’ils ont envie d'entendre. Kevin, 14 ans, qui rêvait de devenir trompettiste. Ou Kasey, le seul majeur du groupe, qui avait juste choisi d’accompagner son ami au poste de police, lui, forcé d’avouer ce qu’il n’a pas commis, et qui termine à la sinistre prison de Rikers Island.

Un difficile retour à la vie après la prison

La réalisatrice montre tout : le procès sans preuve, la procureur très politique qui veut faire un exemple, les enfants et leurs parents démunis face à la machine policière et judiciaire qui veut des coupables.. Quatre épisodes parfaitement structurés qui racontent aussi le difficile retour à la vie, 6 à 13 ans plus tard, devenus adultes, malmenés par le regard des autres. Une série poignante tournée à la hauteur du regard des enfants qui ne vous quittera pas.

