L'empire des séries. "Hippocrate" : au cœur de l’hôpital public

Louise Bourgoin incarne l'une des internes dans Hippocrate de Thomas Lilti. (DENIS MANIN / PHOTO NUMÉRIQUE)

Et si un hôpital devait mettre en quarantaine ses médecins ? Et si les internes tout juste sortis de l’école étaient directement confrontés à la réalité des patients. Justesse, humanité et émotion : c’est ce qui ressort de cette série en huit épisodes réalisée par Thomas Lilti qui pratiquait la médecine jusqu’il y a trois ans.

Son premier film Hippocrate montrait déjà sous un jour réaliste les dessous de l’hôpital. Cette fois, il suit trois internes et un médecin légiste et leurs moments de solitude.

La solitude de l'interne m'a marqué durant mes études Thomas Lilti Réalisateur de "Hippocrate"

Dans Hippocrate, ce qui frappe, c’est la réalité du véritable hôpital où la série a été tournée, les réfectoires paillards où se retrouvent pour déjeuner les médecins, les gestes précis du personnel hospitalier, et la lutte entre les services. Et en filigrane, Thomas Lilti montre la réalité de l’hôpital public aujourd’hui avec ses forces et ses faiblesses.

Louise Bourgoin incarne l’un des quatre internes de cet hôpital, la plus déterminée, la plus dirigiste. Durant les six mois de tournage, celle qui aimait la série Urgences a appris les gestes médicaux.

Dans "Urgences", les gens ne suaient jamais. Le cinéma de Thomas Lilti est différent Louise Bourgoin franceinfo

La série Hippocrate offre à la fois des personnages romanesques et touchants, sans mentir sur ce qu’est aujourd’hui l’hôpital, une rareté parmi les séries françaises médicales.

Hippocrate à suivre sur Canal + à partir de demain lundi 26 novembre.