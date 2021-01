L'empire des séries. "Hatufilm", "Fauda", "Our Boys", "No Man's Land" : le succès des séries israéliennes

Israel est devenu le premier exportateur de fiction aux Etats-Unis. Hollywood a transformé "Hatufim", disponible sur arte.tv en un succès mondial : "Homeland". Et ce n'est pas fini. Rencontre avec deux auteurs israéliens : Avi Issacharof ("Fauda") et Hagai Levi ("Our Boys")