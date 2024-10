Didier Bourdon, avocat dans "Le Daron" : "Je m'appelle Bourdon, c'est pas par hasard"

Le samedi à 11h26, 18h26 et 22h26, le dimanche à 13h26 et 15h26

Dans sa première série récurrente pour TF1, Didier Bourdon incarne à la fois un avocat fantastique et un père de famille un peu désorienté. Une série judiciaire et légère à découvrir à partir de lundi sur TF1.

La robe d’avocat lui va comme un gant. Didier Bourdon , ex-Inconnu, est le héros de la nouvelle série de TF1, Le Daron. Brillant avocat, mais fantasque, au Tribunal de Bordeaux.

Le Daron est une série criminelle qui se déroule dans les palais de justice mais comme toujours à TF1, et c’est ça qui en fait le sel, c’est aussi une série familiale. Puisque les enfants du Daron travaillent pour lui, et voient tous arriver dans leur cabinet – après la disparition de son associé – une inconnue de la famille qui va tout bousculer.

La série est drôle et légère

Mais c’est d’abord le personnage d’avocat qui a convaincu Didier Bourdon d’accepter ce rôle : "En fait, une série, c'est un peu comme le théâtre, faut pas se tromper, parce que normalement on est parti pour au moins deux ou trois saisons. Mais là, ce personnage-là, il y a cette partie que j'aime beaucoup, on peut dire que c'est une comédie, mais ce n’est pas qu'une comédie, ce pourrait être une tragédie. J'ai par exemple dans cette série des plaidoiries qui sont très graves et des sujets graves. Et ce personnage-là oscille dans toutes ses couleurs. Il est fluctuant et pour un acteur, c'est agréable."

Pour incarner un avocat, Didier Bourdon a ses modèles. "C'est entre Dupont-Moretti et Bernard Tapie. Dupont-Moretti, ça fait longtemps que je le suis. Il y avait une émission où il parlait de ses plaidoiries, il avait cité Brassens. Donc c'est quelqu'un qui me séduit quand même depuis un bout de temps, qui est extrêmement brillant en tant qu'avocat, et qui est toujours très convaincu.

Ce que j'aime bien en Bernard Tapie, c'est parfois le côté un peu mauvaise foi : et dans mon personnage, ce n'est pas tellement dans les plaidoiries, mais dans la vie privée avec ses enfants, parce que c'est un micmac pas possible. Il est d'une grosse mauvaise foi. Donc ça, ça me plaît aussi. Et tout en jouant du charme de l'avocat, parce que je pense qu'un grand avocat est quelqu'un qui a son charme."

Daron, un personnage qui ressemble aussi au comédien Didier Bourdon. Ce n’est pas pour rien qu’on lui a proposé le rôle : "Ils savent que je suis un personnage qui peut être explosif à l'écran, un peu tortueux, un peu noir aussi. Je m'appelle Bourdon. Ce n’est pas par hasard."

Ajoutez de succulents seconds rôles : dont Audrey PIrault, Ludovik et Melanie Bernier, et vous obtenez une série à la fois légère et judiciaire. À découvrir à partir de demain lundi 21 octobre sur TF1.