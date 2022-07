Dans les coulisses de "Treme", une série après Katrina, par l'auteur de "Sur écoute", David Simon

Ce fut l’un des ouragans les plus puissants à s’abattre sur les États-Unis. En août 2005, Katrina ravage la Nouvelle-Orléans, détruit des maisons et des quartiers entiers. Étonnante idée ensuite, d’en faire le thème d’une série.

C’est pourtant l’idée de l’un plus brillants auteurs américains de séries, David Simon, créateur de la géniale série-fresque, Sur écoute, qui racontait les dessous de Baltimore. La série s’appellera Treme, du nom d’un des plus vieux quartiers de la Nouvelle-Orléans, symbolique de la culture afro-américaine et créole. Une série qui connaîtra quatre saisons.

Pour David Simon, amoureux de cette ville, il était évident qu’il fallait faire une série avec cet événement :

"Katrina était arrivé. Cette ville avait été inondée. Elle essayait de se reconstruire : c’est toujours une dynamique intéressante quand on veut raconter une histoire. Une ville noyée à 80% qui essaie maintenant de se maintenir hors de l'eau, de se reconstituer. Et puis la Nouvelle-Orléans est un de ces endroits américains qui a sa propre culture. Nous avons rencontré beaucoup de gens qui étaient réellement engagés dans la réalité de cette reconstruction."

La série colorée, quasi-documentaire, sera comme toujours chez David Simon, chorale. Avec des personnages réels, et d’autres créés sur mesure.

"On s’assoit dans une salle d’écriture et on confronte ses idées avec d’autres auteurs. On essaie de voir comment on peut raconter de façon économique cette histoire de ville, ou d’une partie de la vie, avec six, sept ou huit personnages. On essaie de créer une sorte de flux qui semble réaliste."