"Culte" : le casting de "Loft Story" s'est inspiré des personnages de sitcoms comme "Hélène et les garçons"

"Culte", la série sur les coulisses de "Loft Story", six épisodes à découvrir sur Prime Video. Rencontre avec les auteurs Nicolas Slomka et Matthieu Rumani, et avec les comédiens Anaïde Rezam et César Domboy.

En mai 2001, le PDG de TF1 qualifie M6 et sa nouvelle émission de "télé poubelle" dans Le Monde . Il faut dire que Loft Story bouscule les audiences de la première chaîne. Le poker menteur à l’époque entre TF1 et M6, les coulisses de la fabrication de Loft Story, les négociations avec le CSA, c’est le récit passionnant de Culte, cette série en six épisodes qui sort sur Prime Video, avec des comédiens qui incarnent des doubles de Loana, Benjamin Castaldi, Alexia Laroche-Joubert. L’ascension aussi d’un jeune producteur ambitieux, et des idées de génies qui émergent, comme lors du casting.

"Il y a eu cette idée à un moment de s'inspirer des codes du sitcom de Hélène et les garçons, expliquent les scénaristes Matthieu Rumani et Nicolas Slomka. Les lofteurs devaient être des archétypes de sitcoms : le bourgeois beau gosse, la campagnarde fêtarde. Mais là où ils ont été malins, c'est que ce ne sont pas des archétypes à une seule couche. Ce n'est pas la bimbo, c'est la bimbo au grand cœur." Et c’est ainsi que sont castés Loana, Jean-Guillaume.

Une série aussi à clés, où l’on s’amuse à reconnaître les anciens patrons des grandes chaînes. Matthieu Rumani et Nicolas Slomka, les scénaristes racontent : "On a créé un patron de TF1 qui est un peu une fusion de Patrick Le Lay, Etienne Mougeotte. À la tête de M6, notre Stanislas Beaupré, c'est un mélange d’Alexis Gemini, et de Thomas Valentin."

C’est Anaïde Rozam qui incarne le personnage inspiré de la productrice Alexia Laroche-Joubert. La jeune comédienne ne connaissait rien de Loft Story : "J'avais quatre ans à l'époque, en 2001, et d'ailleurs, je ne savais pas qui était Alexia Laroche-Joubert en découvrant le scénario. J'ai regardé énormément d'archives, d'interviews d'elle. Par exemple, c'est un personnage qui finit ses phrases avec une façon particulière de dire les A".

La série s’attarde moins sur le destin des lofteurs que sur les coulisses de fabrication, lorsque certains dans l’équipe sont perturbés, par ce qu’ils regardent 24h sur 24, comme les monteurs des émissions quotidiennes. "Ils passaient 12 heures par jour à regarder les lofteurs et en fait, souligne le coscénariste Nicolas Slomka, ils ne quittaient plus les bureaux, parce qu'ils n'en avaient pas envie. Ils voulaient continuer de voir ce qui se passait dans la vie de ces lofteurs. Et donc, on a créé le personnage de Karim pour incarner ça."

Culte, une passionnante série sur les coulisses de la télévision française, six épisodes sur Prime VIdeo.