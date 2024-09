Carole Bouquet dans "La Maison" sur Apple TV+ : "C'est plus intéressant de jouer une méchante que de jouer Blanche-Neige"

Le samedi à 11h26, 18h26 et 22h26, le dimanche à 13h26 et 15h26

L'empire des séries Laurent Valière Le samedi à 11h26, 18h26 et 22h26, le dimanche à 13h26 et 15h26

2024 : la maison de haute couture Ledu vit un tremblement de terre. À cause d’une vidéo postée sur les réseaux sociaux de son illustre créateur, qui énervé émet des propos racistes, un appel au boycott produit son effet, et sa concurrente n’attend plus que cela pour mettre la maison dans son escarcelle.

Seulement, le numéro 2 de cette concurrente est le propre frère de Vincent Ledu. Trahisons, successions, baignées dans le monde de la mode et de Paris. C’est le cocktail élégant de cette tragédie grecque. La Maison, deuxième production française d'Apple TV, dans laquelle Lambert Wilson incarne le PDG imbuvable qui vacille.

Lambert Wilson s’est inspiré de nombreux créateurs

"Ce qui est important, souligne-t-il, c'est que j'incarne un personnage aristocratique. Il y en a deux. C'est Hubert de Givenchy et Jean-Charles de Castelbajac. Ça, c'est la colonne vertébrale sociale du personnage. Je pense que ces créateurs de mode sont des gens un peu hors norme. Ils sont déjà sensibles au départ, et il y a une énorme pression sur eux. C'est facile pour eux de devenir égocentriques, vaniteux, monstrueux et autoritaires, parce qu'il y a une pression folle."

Décidément la mode est le prétexte aux fictions. Il y a eu les biographies de Yves Saint-Laurent, de Cristóbal Balenciaga de Christian Dior, de Chanel. C’est Alex Berger qui a eu l’idée de la série, il avait produit Le Bureau des légendes : "Quand on fait une biographie, on est quand même obligé de rester dans le confinement de l'histoire ou des marques. Nous, nous avions besoin de toucher à plein de choses. Et ce qui me fascinait dans la mode, surtout aujourd'hui, c'est ce qui est en train de changer dans notre société."

La série a des airs de Succession, la série américaine, avec cette famille dysfonctionnelle et une pédégère, incarnée impeccablement par Carole Bouquet, rapace qui veut la peau de son concurrent. "Vous savez, c'est plus intéressant de jouer un ou une méchante que de jouer Blanche-Neige. Elle est revancharde, et il y a un côté assez vulgaire dans ce mot, mais que j'aime bien justement par rapport à elle. Parce que vraiment, elle pourrait avoir envie du pouvoir, énormément, mais ne pas absolument avoir cette envie de revanche. Or, elle l'a chevillé au corps."

La Maison, avec aussi Amira Casar et Pierre Deladonchamps, une série sur la famille et la mode, à découvrir sur Apple TV+. Deux épisodes sont déjà disponibles sur la plateforme.