L'émission spatiale. "Si tu avais la possibilité d'aller sur Mars est-ce que tu accepterais ?", demande Shaïli à Thomas Pesquet

(NASA/JPL-CALTECH/MSSS / HANDOUT / ANADOLU AGENCY VIA AFP)

Cette semaine, dans L'émission spatiale, les élèves de 5e du collège Jean Mariotti de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, prennent le micro pour poser toutes leurs questions sur le thème "Ailleurs dans l'espace".

Thomas Pesquet a pris le temps de leur répondre et leur a même envoyé un petit message d'encouragement à la fin de la chronique pour leur souhaiter bon courage pour leur confinement !

Une autre aurore particulièrement brillante. Avec la pleine Lune , la Terre est si bien éclairée qu'on se croirait presque en plein jour. #MissionAlpha #aurora https://t.co/yJr48XFXR1 pic.twitter.com/XnNe8yCT7F — Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 24, 2021

Shaïli s'interroge : "Si tu avais la possibilité d'aller sur Mars, est-ce que tu accepterais ?" La réponse de Thomas Pesquet est un grand "oui" mais avec la condition d'un retour certain sur Terre bien sûr !

Kiara aimerait savoir si Thomas Pesquet pense que les extra-terrestres existent et s'il y a des planètes habitées par des animaux ou des insectes. Voici sa réponse :

"Oui, la vie en dehors de la terre, tu sais, il y a quand même une probabilité pour qu'elle existe... enfin d'une manière complètement différente de ce que l'on peut imaginer. La vie, comme sur terre, avec des chevaux, des furets, des insectes, des choses comme ça, ça c'est moins probable qu'on la trouve, du moins très proche, c'est-à-dire quand même à quelques dizaines ou centaines de milliers d'années lumière. Mais la vie d'une autre forme, pourquoi pas ? C'est quand même difficile de se dire qu'on est seul dans un truc infini à avoir la vie, et que tout le reste c'est inerte et mort."

Gauthier demande à Thomas Pesquet : " J'aimerais savoir, si tu rencontrais un extra-terrestre, quelle description tu lui ferais de notre planète ?"

"C'est la planète vraiment bleue et blanche ! Ce que je dirais aussi à un extra-terrestre, c'est qu'il y a une incroyable diversité." Thomas Pesquet

"Tu sais, il y a des planètes qui sont assez uniformes. En fait, c'est la même chose partout, plus ou moins partout, la même composition de roche, la même composition chimique ou gazeuse, le même climat, la même température sur toute la planète... mais nous, on a une variété infinie, ajoute l'astronaute. C'est assez incroyable de voir que sur notre petite planète, au final, on a tellement de choses différentes !"

Enfin, Morgan aimerait savoir si l'astonaute a une passion dans la vie en dehors de voyager dans l'espace. Thomas Pesquet n'hésite pas, il s'agit du basket mais pas seulement ! À côté de la musique, il joue du saxophone, il y a aussi les voyages, il aime la montagne, hiver comme été, le bateau, etc.. il est curieux de tout évidemment !

Avec ses villes qui brillent, notre planète ressemble parfois à une boule disco géante.



Earth rotates underneath, glittering with city lights like a giant disco ball. #MissionAlpha pic.twitter.com/SgqtY3jcxI — Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 20, 2021

Sur cette page, vous pouvez écouter dans son intégralité ce nouvel épisode de L'émission spatiale, dans laquelle l'astronaute Thomas Pesquet répond à des questions d'enfants sur la vie à bord de l'ISS. Un rendez-vous à ne pas manquer chaque samedi sur la radio franceinfo, et à retrouver en podcast.