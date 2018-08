L’auto. Un départ en vacances, ça se prépare psychologiquement

Un départ en vacances, quelle que soit la destination, doit se préparer. Le plus important étant de partir reposé. (MAXPPP)

Au moment de prendre la route des vacances, toute improvisation est à proscrire. Un voyage ça se prépare, tant au niveau de la route que de la préparation psychologique.

Oui mais voilà, cela n’est pas aussi simple que cela en a l’air. Il s’agit en effet généralement d’un long voyage, sous le soleil bien souvent, dans les embouteillages fréquemment. Par conséquent il faut "préparer" ce périple et se mettre dans les meilleures dispositions pour l’affronter.

Partir reposé et décontracté, l'assurance d'un voyage réussi. (FRANCE BLEU pour FRANCE INFO)

Bien se reposer avant de prendre la route

Pour Anne Lavaud, la déléguée générale de l’association Prévention Routière, répondant aux questions de France Info, il n’y a pas lieu de se précipiter et de vouloir absolument partir dès le lendemain du jour de son arrêt de travail, après une courte nuit passée en partie à terminer et charger les bagages.

Bien au contraire, pour Anne Lavaud il faut se reposer et se mettre dans les dispositions du départ. Un voyage ça se prépare, tant au niveau du chargement que de l’étude du parcours.

Il faut savoir mettre à profit un arrêt dans une aire de repos pour se détendre les jambes et passer le volant... (FRANCE BLEU pour FRANCE INFO)

Savoir s’arrêter et partager le volant

Inconcevable pour la déléguée générale de l’association Prévention Routière de ne pas s’arrêter toutes les deux heures. Un arrêt qui doit permettre au conducteur et aux passagers de la voiture de se détendre les jambes et de se reposer des tensions du voyage. Un arrêt, pour Anne Lavaud toujours, que le conducteur doit impérativement mettre à profit pour passer le volant. Pour elle et son association il est en effet indispensable de se ménager et de savoir déléguer.



Autant de petites précautions et de dispositions pas si terribles que cela qui peuvent garantir un parcours tranquille et par conséquent des vacances réussies.

