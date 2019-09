L’Auto. Salon de Francfort, participation en baisse mais pour Opel c’est "Astra"

Le Salon de Francfort, une aubaine pour le "local" de l'étape, Opel, ici en 2017. (OPEL pour FRANCE INFO)

C’est en fin de semaine que va s’ouvrir en Allemagne, et pour 10 jours, la 68e édition du Salon automobile de Francfort.

Un Salon presque 100% allemand

En alternance avec le Mondial de Paris, ce salon, considéré comme l’un des plus importants au monde en termes de fréquentation, connaît lui aussi les affres de la désaffection. C’est bien simple, à l’exception de la présence d’un petit stand Renault réservé au nouveau Captur, à l’extérieur, l’ensemble des constructeurs français sera absent, tout comme de nombreux constructeurs anglais, italiens mais aussi japonais.

Parmi les nouveautés de ce Salon de Francfort 2019, l'Opel Astra restylée. (DANI HEYNE OPEL pour FRANCE INFO)

À quelques exceptions près, on peut d’ores et déjà parler d’un salon presque exclusivement allemand, rien de plus normal, me direz-vous, pour un rendez-vous qui se tient outre-Rhin.

Côté berline, le restylage de l'Opel Astra ne saute pas aux yeux. (AXEL WIERDEMANN OPEL pour FRANCE INFO)

Un rendez-vous fait pour le "local" Opel

Un salon où le "local de l’étape, à savoir le constructeur Opel, entend bien tirer son épingle du jeu en présentant ses nouveaux modèles.

Au premier rang d’entre eux, selon le directeur marketing et commerce de la marque, Xavier Duchemin, interrogé par France Info, la toute nouvelle Opel Corsa sixième génération.

Parmi les grandes nouveautés de cette édition 2019, la nouvelle Opel Corsa électrique. (DENIS MEUNIER OPEL pour FRANCE INFO)

Une Corsa sixième génération qui, en l’occurrence, pourrait également se présenter sous la forme d’un concept sportif électrique qui sera lui-même accompagné d’un Grandland X en version hybride rechargeable et donc d’une Astra restylée.

Un nouveau 3 cylindres GM pour cette Astra restylée, plus sobre et consommant 20% de moins de CO2. (TOBIAS HUTZLER OPEL pour FRANCE INFO)

Une Astra plus sobre, plus efficiente et aérodynamique

Disponible en motorisation essence ou diesel, dotée de deux nouveaux blocs 3 cylindres GM (et non pas PSA car voiture conçue avant le rachat par Peugeot), d’un nouveau système multimédia de bonne facture, cette Astra restylée ne manque pas d’atouts.

Une Astra restylée dotée d'une tenue de route irréprochable. (DANI HEYNE OPEL pour FRANCE INFO)

On retiendra notamment son excellente tenue de route, son système de freinage irréprochable et son confort sans oublier sa sobriété, pas plus de 5,2 l / 100 relevés lors de l’essai sur le modèle 1.2 turbo de 130 ch, et enfin son gain de plus de 20% de CO2. On regrettera seulement une transmission à l’étagement un poil long et un aspect, il faut bien le reconnaître, anodin pour ne pas dire fade.

Mais incontestablement cette Astra restylée, sans malus écologique, "fait le boulot".Son prix : entre 22.700 euros et 32.200 euros pour les modèles essence de 110 à 145ch, et de 25.300 à 34.000 euros pour les modèles diesel de 105 à 122ch.