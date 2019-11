L’auto et la moto. Après Tokyo, Milan et les deux-roues du futur

Le Salon de Tokyo, autos et motos tous les deux ans. (SERGE MARTIN FRANCE INFO)

Ce mardi 5 novembre 2019, l’EICMA s’ouvrira à Milan. Considéré comme le plus grand rendez-vous européen de la moto et du deux-roues en général, la Fiera Milano, comme on l’appelle également, permettra à ses visiteurs de découvrir toutes les nouvelles motos et les scooters de demain.

Parmi les concepts des scooters de demain, ce Yamaha à trois roues. (SERGE MARTIN FRANCE INFO)

Milan sans surprise pour les deux-roues japonais

Si la surprise sera parfois totale pour les motos et scooters européens, on ne pourra pas en dire autant en revanche pour les deux-roues japonais. La plupart d’entre eux a en effet déjà été présentée au Salon de Tokyo qui referme ses portes ce lundi.



C’est ainsi qu’au milieu des voitures et des "concept-cars" électriques du futur, les visiteurs ont eu tout loisir de découvrir les nouvelles Honda, Kawasaki, Suzuki ou bien encore Yamaha.

Les nouveautés motos sur le stand Honda. (SERGE MARTIN FRANCE INFO)

Honda sur tous les fronts

Si la toute nouvelle Honda CBR 1000RR n’était pas présente sur le Salon de Tokyo, les visiteurs nippons ont eu tout loisir en revanche de découvrir la nouvelle Africa Twin CRF 1100.

Après la 1000 CRF, la toute nouvelle Honda Africa Twin 1100. (SERGE MARTIN FRANCE INFO)



Un trail, autrement dit une moto à tout faire et à passer partout, que nous aurons prochainement l’occasion d’essayer, doublée d’une CRF 850L, permettant toutes deux au motoriste japonais de se positionner face à la gamme GS du Bavarois BMW.



N’oublions pas au passage une version revisitée de la Honda Monkey 125 encore appelée MSX, à la sauce Yoshimura.

L'E01, l'un des nouveaux scooters Yamaha électriques. (SERGE MARTIN FRANCE INFO)

Yamaha mise sur le trois-roues et l’électrique

Autre stand, autres nouveautés chez Yamaha, avec en avant-première, un Tricity 300. Un scooter haut de gamme à 3 roues qui arrive 5 ans après le modèle 125.



On a aussi pu découvrir sur le stand Yamaha trois autres scooters, électriques cette fois-ci, le e-Vino, un petit scooter néo-rétro équivalent d’un 50cm3, ainsi qu’un E01 et un E02, sans oublier un Tritown, une sorte de petit tripode, électrique lui aussi, au croisement d’une trottinette et d’un MP3.

Le tout nouveau Yamaha Niken GT. (SERGE MARTIN FRANCE INFO)

Côté moto, c’est le nouveau Niken GT (à trois roues) qui a eu le plus de succès.

Des nouveautés technologiques chez Kawasaki comme cette Ninja H2 Carbon. (SERGE MARTIN FRANCE INFO)

Du rétro et de la haute technologie chez Kawasaki

Moto toujours, avec un roadster très attendu chez Kawasaki, la Z H2. Un 4 cylindre de 998 cm3 à compresseur, mis en valeur pour la première fois dans la capitale japonaise, et que les visiteurs du Salon de Milan vont également pouvoir découvrir à partir de cette semaine.

De la technologie et du sport chez Kawasaki avec ces modèles ZX. (SERGE MARTIN FRANCE INFO)



De la haute technologie sans oublier une 250 quatre cylindres plutôt sportive, une ZX-25R qui ne devrait pas déplaire aux nostalgiques des motos sportives d’un autre temps.

La toute nouvelle Suzuki Gixxer 250 dans sa version carénée. (SERGE MARTIN FRANCE INFO)

Chez Suzuki des sportives à refroidissement par huile

On refermera ce rapide tour d’horizon nippon par le stand Suzuki où l’objet de toutes les attentions s’est porté, côté motos, sur la toute nouvelle Gixxer 250 en version carénée ou bien alors dépouillée.

La même Suzuki 250 Gixxer mais en version dépouillée (naked). (SERGE MARTIN FRANCE INFO)



Deux nouvelles 250 offrant la particularité d’un refroidissement par huile et qui devraient côtoyer à Milan également la toute nouvelle V-Strom, un gros trail de 1000 cm3, enfin remis au goût du jour.

Enfin une nouvelle version de la Suzuki V-Strom. (SERGE MARTIN FRANCE INFO)



Autant de deux-roues qui, après Tokyo, devraient constituer l’attraction du salon de Milan, sans oublier bien sûr les nouveautés européennes ou bien alors américaines comme cette Indian Challenger, un bagger moderne et ultime pour les connaisseurs, destinée à concurrencer ses rivales américaines de la marque Harley Davidson.