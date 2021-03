Jeux vidéo. PowerZ, le dernier-né des jeux éducatifs français

"PowerZ", le nouveau jeu éducatif français. (Capture d'écran du jeu vidéo PowerZ)

On peut apprendre avec le jeu vidéo, et c’est l’ambition de PowerZ une société française qui n’a même pas un an et qui se lance dans le domaine de l’EdTech. L’EdTech, technologie de l’éducation, est un véritable marché dominé aujourd’hui par la Chine et les États-Unis.

Ce marché mondial de l’éducation représente plus de 6 000 milliards de dollars, et en Europe, l’Angleterre et la France sont les plus dynamiques dans le domaine de l’EdTech. L’arrivée d’un nouvel acteur comme PowerZ confirme cette tendance, d'après Brice N’Guessan, directeur de la rédaction de Jeux vidéo Magazine.

franceinfo : PowerZ marque sa différence en voulant devenir le Fortnite de l’éducation pour reprendre les termes de son fondateur Emmanuel Freund. Qu'en est-il ?

Brice N'Guessan : À la tête de PowerZ, on trouve trois anciens du jeu vidéo qui comptent bien utiliser ses codes pour mieux séduire les enfants. Tout le parcours éducatif va se réaliser à travers un véritable jeu vidéo qui mêle aventure, plateformes et énigmes. Un univers aux couleurs chatoyantes que les enfants vont découvrir à travers différents chapitres, d’une durée de 30 à 45 min, afin d’avoir un temps de jeu raisonnable.

Le jeu se fonde sur les programmes scolaires

À qui s’adresse PowerZ et quelles matières retrouve-t-on ?

L’atout de PowerZ, c’est d’immerger les joueurs dans un jeu où les phases d’apprentissages sont ludiques. Bref, apprendre en jouant en étant le moins rébarbatif possible. Au programme : calcul mental, apprentissage des langues, langage des signes, vocabulaire, géographie, grammaire… le jeu se base sur les programmes scolaires du CP à la 6ème.

Il n’y a pas que des phases de jeu vidéo éducatives...

Oui, l’équipe a également pensé à l’après jeu vidéo. Ce moment de transition où vous vous apprêtez à déconnecter. Le jeu vous propose ainsi une séance de yoga juste avant d’éteindre votre ordinateur, afin d’être totalement détendu après sa partie. Tout semble pensé pour rassurer les parents.

PowerZ a réalisé une levée de fonds de 3 millions d’euros et dans les investisseurs, on retrouve notamment Hachette. L’équipe peut donc se reposer sur l’expertise de l’éditeur mais elle est également entourée de sociologues et d’experts dans le domaine de l’éducation. Et pour rassurer un peu plus les parents, une application smartphone est disponible pour gérer le temps de jeu, mais surtout pour suivre les progrès de son enfant.

Comme notre avatar et notre chimère, nous prenons le temps et restons calmes en faisant du yoga. Le développement avance vite et il ne nous reste que quelques réglages avant de permettre à tous de tester PowerZ ! Ce sera le 15 février prochain. Merci de votre patience ! ❤️ pic.twitter.com/d5eP3blg73 — PowerZ (@PowerZ_official) January 15, 2021

Et le prix ?

Les cofondateurs de PowerZ estiment que l’éducation doit être ouverte à tous et donc PowerZ n’a pas de prix. Vous pouvez donner ce que vous souhaitez lorsque vous vous inscrivez sur le site. On précise que PowerZ est disponible en téléchargement sur PC et Mac.