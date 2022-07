La Rose des prairies, dans le Puy-de-Dôme

Le samedi à 6h56 et 11h56, le dimanche à 6h56, 11h56 et 15h26

Si vous aimez les roses, il existe dans le Puy-de-Dôme, à Charbonnières-les-Varennes, un jardin qui leur est entièrement consacré. La Rose des prairies, c’est l’œuvre et toute la vie de Catherine Chabry et de son mari, Jean-Pierre.

Une vie consacrée aux roses

Entre Catherine et la rose, c’est l’histoire d’une passion née dans un jardin, celui de sa grand-mère. Depuis, la vie de Catherine s’est toujours conjuguée en roses. Au point de planter 1600 rosiers différents dans son jardin auvergnat, et de consacrer 3 hectares à l’observation, l’expérimentation et la culture.

Catherine est également une créatrice de roses : "Il m'arrive d'hybrider des rosiers. En ce moment, je travaille à créer une rose pour Antoine Serre, un habitant de la commune, tombé au Mali, le 25 novembre 2019. Antoine était un garçon charmant et j'aimerais donner son nom à une rose rouge, symbolisant le sang versé pour rien. J'ai créé aussi une rose baptisée 'Oscar', du nom d'un petit garçon handicapé venu visiter le jardin avec sa maman..."

'Gloire de France', rosier buisson, sans doute le plus rose des rosiers galliques. C'est un nom remontant, très rustique, obtenu en 1828. (ISABELLE MORAND / DIDIER HIRSCH / RADIO FRANCE / FRANCE INFO ')

Dans les pas des chevaux

Après avoir créé une roseraie dans le sud du département du Puy-de-Dôme, les Chabry ont déplacé une partie de leurs rosiers vers Charbonnières-les-Varennes voilà une vingtaine d’années.

Le terrain est frais, la terre est bonne, enrichie par les chevaux qui paissaient sur ce grand terrain. Ce sont d’ailleurs les chevaux qui ont décidé du tracé principal du jardin : "Ils avaient tracé une allée centrale, un peu serpentine. C'était un joli dessin naturel et nous l'avons conservé. Puis, nous avons tracé des petites allées et planté nos rosiers avec des coloris en camaïeu. Les couleurs des roses se répondent."



À la Rose des prairies, même le potager est entouré de rosiers. (ISABELLE MORAND / DIDIER HIRSCH / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Des parfums envoûtants

Se promener au fil des allées de la Rose des prairies quand les rosiers fleurissent est une expérience extraordinaire. Le lieu est magique et les senteurs vous enveloppent.

Et quand on parle parfum, Catherine est intarissable : "J'aime beaucoup 'Abraham Darby' pour ses senteurs de pêche, pamplemousse et foin coupé. Comment ne pas être comblée par trois fragrances dans un seul parfum ? J'ai un faible aussi pour 'Duchesse de Rohan' qui, elle, sent la violette..."

"Le rosier 'Sénégal' sent tout à la fois la framboise, la cire d'abeille et le citron..." Catherine Chabry à franceinfo

Visites sur rendez-vous

La Rose des prairies, à Charbonnières-les-Varennes dans le Puy-de-Dôme, est ouverte tous les après-midis sauf le jeudi. Visite libre ou visite guidée sur rendez-vous.