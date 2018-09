Jardin. Une graminée couleur "barbe à papa"

Muhlenbergia capillaris (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE)

C’est une graminée spectaculaire. Sa floraison, rose, en début d’automne la distingue des autres membres de sa famille.

Pour tous les jardins, grands ou petits

On en mangerait presque de cette graminée à la floraison toute rose et vaporeuse. On dirait vraiment de la barbe à papa. D’ailleurs, on va l’appeler comme ça, la graminée barbe à papa, car la Muhlenbergia capillaris n’a pas de nom français. Cette graminée est bien rustique, elle supporte le froid jusqu’à -15°C. Elle peut être plantée dans tous les jardins, les petits comme les grands. Monique van den Plas produit cette merveille (qui n’est pas une rareté) dans sa pépinière girondine.

C’est une plante magnifique qui va rester rose jusqu’au mois de novembre. Elle deviendra peu à peu beige. En avril, quand il faut la rabattre, ça fait presque mal au cœur d’empoigner le sécateur! Monique van den Plas

Seule ou accompagnée

Rabattre, cela signifie couper le feuillage. Cette coupe de printemps est nécessaire. Avec un sécateur ou une cisaille, rabattez votre graminée à 20 cm du sol. Les nouvelles pousses ne tarderont pas à pointer le bout de leurs feuilles. Mme "Barbe à papa" doit être plantée au soleil, dans une terre normale, pas trop riche, pas trop sèche et surtout bien drainée hiver comme été. Ses racines détestent faire trempette.

Et pour la mettre en valeur, voici les conseils de Monique : "Je la trouve très belle en isolée mais on peut aussi la planter en alignement, c’est-à-dire en compagnie d’autres muehlenbergia. C’est vraiment très spectaculaire. On peut aussi l’installer au bord d’un bassin, elle garantit un joli spectacle. En revanche, ne la mélangez pas avec d’autres plantes vivaces. Elle va s’étioler, elle ne fleurira pas bien".

Partagez votre "barbe à papa"

Évitez de l’installer dans un pot. Elle a besoin d’être plantée en pleine terre pour donner le meilleur d’elle-même. Elle peut même finir par former une touffe plutôt grassouillette. Si c’est le cas, n’hésitez pas à la diviser. Déterrez votre graminée barbe à papa avant de trancher la motte en plusieurs morceaux avec un fer de bêche bien affûté. Replantez les éclats dans le jardin ou offrez-les à des copains.

Merci à Monique van den Plas, productrice de graminées ornementales et d’une belle collection de lavande. Sa pépinière, Les jardins d’Arhada, est installée en Gironde.