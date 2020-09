Jardin. Un petit potager en intérieur à longueur d'année

Les potagers d'intérieurs se prêtent parfaitement à la culture d'herbes aromatiques. (ISABELLE MORAND / URBAN CUISINE / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Si vous en avez assez des tomates insipides et des herbes aromatiques flagadas au bout de deux jours, cultivez-les dans votre appartement. C’est possible avec un potager d’intérieur.

Adapté aux petits espaces

Joséphine et Antoine, deux jeunes Parisiens en mal de bons fruits et de légumes frais, se sont lancés dans l’aventure. Ils se sont transformés en menuisiers pour créer des meubles de culture adaptés aux appartements. Ils ont cherché des petits producteurs indépendants et bio pour se fournir en graines, et des fabricants de terreau pour trouver le bon mode de culture.

Leur jeune société, Urban Cuisine, propose aux citadins un potager équipé de roulettes qui peut passer de la cuisine au salon, ou ailleurs si besoin. Les premiers potagers ont été installés chez 25 familles un peu partout en France.

Joséphine, cofondatrice d’Urban Cuisine : "Tout le monde veut absolument faire pousser des tomates, des piments, de la ciboulette et du basilic. Ce sont les quatre espèces qui sont revenues le plus régulièrement, et qui ont passionné les enfants. Les tomates c’est vraiment quelque chose qui les fascine, on voit vraiment le développement d’un plant, qui est finalement assez grand.

Toutes les familles ont apprécié aussi le goût des légumes. Certains parents nous ont dit : ça m’a rappelé quand j’allais en vacances dans le sud de la France chez mes grands-parents, il y a des années que je n’avais pas trouvé de tomates avec autant de goût !"

Joséphine et Antoine, les deux jeunes concepteurs des potagers Urban Cuisine. (ISABELLE MORAND / ISABELLE VAUCONSANT / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Semer, voir pousser, récolter

Côté pratique, on a donc un meuble, de la place pour faire pousser une vingtaine de plants de légumes, d’herbes ou de fraises grâce à une lumière artificielle. Il n’y a pas de terreau à aller chercher à l’autre bout de la ville. Les graines sont dans de toutes petites mottes de 5 cm sur 5 cm qu’il suffit de mettre dans un pot et d’arroser toutes les semaines.

C’est simple comme un jeu d’enfants, d’ailleurs les enfants adorent s’occuper de ces potagers d’intérieur. Joséphine le confirme, c’est ludique et pédagogique : "C’est un peu un petit trésor qu’on découvre chaque jour, on regarde dans quelle mesure le plant a poussé. On observe les tomates au stade de la fleur, puis du fruit vert, enfin du fruit rouge. On voit pousser et, hop !, on cueille. C'est important quand on habite en ville.

Ma grand-mère a un immense potager dans la Drôme. Elle est terrifiée quand on se sait pas reconnaître les fleurs et les légumes qu'elle cultive. À deux ans, les enfants savent manipuler une tablette, mais ne savent même plus comment pousse un pissenlit... Donc, notre objectif, c'est aussi de pouvoir aider à la reconnection des enfants à la nature."

Les potagers d'intérieurs peuvent être encastrés. (ISABELLE MORAND / URBAN CUISINE / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Combien ça coûte ?

Les potagers d’intérieur ont le vent en poupe. Les ventes explosent. Il existe des modèles de toute taille. Pour un mini potager qui vous permettra de faire pousser trois herbes aromatiques ou trois salades, comptez environ 70 euros. Un meuble à roulette comme celui d’Urban Cuisine qui héberge 20 plants coûte 350 euros. À cela, il faut ajouter le prix des capsules mini mottes, entre 3 et 8 euros selon les légumes ou les herbes choisies.