Jardin. Plantez des bambous à cannes colorées

Jeu de couleur et de forme entre bambous jaunes et boules de buis comme au Jardin Kériel chez Guénolé Savina et Gaston Nahn. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE)

Un bambou à cannes toutes jaunes ou jaunes rayées de vert apportera de la lumière là où vous le plantez.

Opalescentes, jaune d'or, jaune citron

Il existe aussi de nombreux tons de vert ; et chez le Phyllostachys nigra, les cannes naissent vertes avant de passer au noir total. Le choix est vraiment très large explique le paysagiste et spécialiste des bambous, Didier Fogaras, qui aime beaucoup les bambous dorés :

"Les cannes jaunes apportent beaucoup de luminosité. Elles sont intéressantes car elles offrent différentes nuances de jaune et se transforment. Quand elles sortent au printemps, toutes ces jeunes cannes sont protégées par une gaine. Quand les gaines tombent, les cannes sont opalescentes, quasiment transparentes, puis elles deviennent jaune d'or, jaune citron. Certaines autres ont des cannes opalescentes au début, puis rougeâtres s'il gèle un peu au printemps et elles repassent au jaune d'or. Il y a aussi des cannes jaunes rayées de vert. Les rayures sont soient très fines, soit très larges. Il y a vraiment beaucoup de nuances à regarder."

Déshabillez les cannes

Cette diversité s’explique par la formidable capacité des bambous à muter sans arrêt. Pour profiter de ces couleurs, vous pouvez déshabiller la base de vos bambous en éliminant les feuilles les plus basses :

"L'intérêt des cannes, c'est d'avoir un regard pas complètement fermé. Quand on met une grande plante dans un jardin, si elle est persistante, elle est feuillue de la base vers le haut, et on est face à un mur tout vert. Quand les cannes sont dégarnies, on a des regards en profondeur qui sont très intéressants. Et là, c'est drôlement chouette."

Didier Fogaras et Annie Verdès, Créa'Paysage. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE)

Le grand mystère de la floraison

Le bambou est une plante monocarpique, c’est-à-dire qu’elle fleurit une seule fois. Or, certains bambous mettent 50 à 70 ans, voire 130 ans à fleurir ! La floraison est imprévisible et se produit partout dans le monde au même moment chez la même espèce, sous des latitudes différentes. Elle provoque la mort des plantes par épuisement et la disparition d’immenses forêts. Les scientifiques ne sont pas encore parvenus à expliquer ce phénomène unique en son genre.

Merci à Didier Fogaras, paysagiste et spécialiste des bambous. Son entreprise, Créa' Paysage est installée à Ploemeur, dans le Morbihan.

Des feuilles à dévorer

Pour mettre un peu d'originalité, d'exotisme dans votre potager, pourquoi ne pas vous lancer dans la culture de la tomate de la Paz, de la chayotte, du concombre groseille, du gombo ou de l'amaranthe-épinard ? Ces légumes poussent parfaitement chez nous. Dans ce livre, vous pourrez découvrir une soixantaine de légumes étonnants et la façon de les cultiver.

C'est bon, mais c'est quoi ? de Serge Schall, Larousse, 144 p. 12,90 euros.