Jardin. Planter des aubépines pour leurs fleurs et leurs fruits

Les fruits d'une aubépine. (JARDINS EN MARCHE / ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE)

Une superbe floraison au printemps et des fruits comestibles en abondance à l’automne. Au jardin, c'est le moment de planter des aubépines. Ces arbustes supportent - sans tousser - des températures très fortement négatives : - 25° C. Si vous en avez au jardin, vous avez aussi sans doute pu observer cet été qu’elles avaient particulièrement bien résisté à la chaleur et surtout à la sécheresse.

Une plante tout terrain

Jean-Paul Agier cultive 200 espèces et variétés d’aubépines (Crataegus) dans sa pépinière creusoise, Jardins en Marche. Pour lui, l’aubépine est vraiment une plante d’avenir : "C’est une plante super facile, on s’en rend compte quand on la regarde évoluer pendant un été aussi difficile que celui qu’on vient de connaître. Elles s’en sortent haut la main, elles n’ont pas perdu une feuille. Les feuilles ne jaunissent pas et, quel que soit le sol, les choses sont vraiment faciles. Terre calcaire, terre acide, lourde ou drainante, tout leur va, ce qui n’est quand même pas le cas de beaucoup de plantes."

Des fleurs comme des bijoux

Au printemps, le spectacle des aubépines en fleurs, c’est magique. Elles offrent des bouquets plus ou moins fournis mais toujours gracieux. Chaque fleur est un petit ou un gros bijou. Chez certaines espèces botaniques, c’est-à-dire sauvages, le cœur devient tout rouge quand la fleur est fécondée.

Et après l’entracte de l’été, le spectacle reprend, comme l’explique Jean-Paul : "La plupart du temps, le feuillage est intéressant, il prend de belles couleurs avant de tomber. L’aspect décoratif vient aussi des fruits. Le temps de préparer tous ces fruits pour faire des confitures, il en reste facilement la moitié sur l’arbre ce qui très bien pour les oiseaux et pour créer un décor magnifique au jardin".

Pascal Lecerf et Jean-Paul Agier, pépinière Jardins en marche, dans la Creuse. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE)

Un régal en cuisine

Les fruits, les fruits, les fruits ! En confiture, en chutney, avec du foie gras ou du fromage de lait de brebis, tout est possible. Les fruits d’aubépines, on en consomme partout dans le monde. Aux États-Unis, les dindes et les dindons se régalent des fruits d’une aubépine géante avant de passer au four pour Thanksgiving. En Chine, dans la rue, on mange des tanghulus, des brochettes de fruits d’aubépine trempées dans le sucre. C’est un peu l’équivalent chinois de nos pommes d’amour.

Jardins en Marche, la pépinière de Jean-Paul Agier et Pascal Lecerf est installée au seuil du plateau de Millevaches dans la Creuse. La collection d’aubépines est agréée par le CCVS (Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées). Ils cultivent également des érables, des marronniers, des charmes, des espèces et variétés très intéressantes de fusains.

Sur l’agenda ce samedi

Journées des plantes, dans le parc du château de Bonrepos-Riquet (Haute-Garonne). Une soixantaine de producteurs spécialisés sont présents tout le week-end. Thème de cette édition : "Les formidables capacités des plantes". À ne pas manquer, samedi et dimanche à 16 h, la conférence-atelier de Jean Thoby sur la musique des plantes.

Portes ouvertes aux pépinières Piermant, à Olivet (Loiret). Pour découvrir des viornes, des hortensias, des cornouillers…



Expo-vente plantes, nature & terroir, à Mandelieu-La-Napoule (Alpes-Maritimes). Dans le cadre du Salon de la Nature et des animaux.