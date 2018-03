Jardin. Les œillets d'Inde et leurs vertus

Les oeillets d'Inde ont une action insectifuge et ils sont aussi comestibles. (SIEDE PREIS / PHOTODISC / GETTY IMAGES)

Refusant l’utilisation irraisonnée d’engrais et de pesticides, les nouveaux jardiniers privilégient aujourd’hui les bonnes associations végétales. L’œillet d’Inde ou tagetes est certainement la plante compagne la plus cultivée au jardin familial.

Des qualités esthétiques et écologiques

Outre leurs réelles qualités décoratives, l’œillet d’Inde et ses cousines, les roses d’Inde et autres tagetes, exhalent une odeur âcre et piquante assez forte qui éloigne les insectes volants, les pucerons et les altises. L’œillet d’Inde agit également au niveau de ses racines, en éliminant radicalement les nématodes du sol. Utilisé par fois comme engrais vert désinfectant, il est aussi prescrit en décoction fermentée de feuilles pour lutter contre les chenilles et les pucerons.

Grand nombre d’hybrides ou de variétés qui ont toutes les qualités de plantes compagnes. Le semis est très facile, même pour les jardiniers débutants. Afin d’avoir en saison une grande diversité de formes et de couleurs, je vous conseille de passer commande dès maintenant de sachets de grains que vous devrez semer sous abri dès réception !

L’œillet d’Inde tenuifolia a une floribondité exceptionnelle

C’est la vraie tagete des horticulteurs. Ces coussins de petites fleurs simples et son feuillage fin aromatique en font une plante compagne idéale de la tomate et de l’aubergine notamment. Les roses d’Inde à fleurs doubles qui peuvent atteindre en culture 70 cm de hauteur, ont des coloris variant du blanc crème à l’orange vil et on également une action insectifuge. L’œillet d’Inde dit triploïde, issu du croisement entre l’œillet d’Inde et la rose d’Inde, a une végétation puissante.Une floraison ininterrompue de juin aux gelées. C’est la plante de bordure idéale pour les plates-bandes de plantes vivaces.

Le saviez-vous ? Les œillets d’Inde sont également comestibles

Le tagetes signata pumila, qui exhale une agréable odeur de mandarine et le lucida au parfum d’estragon, sont utilisés en cuisine. Les fleurs et le feuillage s’emploient crus ou cuits. La rose d’Inde mandarin est utilisée par certains traiteurs comme colorant naturel pour renforcer la couleur jaune dans différentes préparations culinaires.