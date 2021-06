Jardin. Les Alchimistes fabriquent du compost en circuit court

L'équipe francilienne des Alchimistes/ (ISABELLE MORAND / LES ALCHIMISTES / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Vous habitez en ville, et vous n’avez pas de jardin, donc pas de possibilité de faire votre propre compost. Il existe une solution. En acheter par petite quantité. Des sacs de 2 litres sont commercialisés sous le nom "Le compost des Alchimistes" dans 200 magasins à travers la France.

Changer les comportements

Ce compost est fabriqué en circuit court par Les Alchimistes. Depuis 4 ans et demi, cette société collecte les déchets alimentaires des entreprises et des particuliers. Les déchets sont acheminés sur 9 microsites de transformation pour fabriquer ce fameux compost.

Pour Alexandre Guilluy, cofondateur des Alchimistes, il s’agit d’envisager autrement la valorisation de nos biodéchets.

Ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est de ne pas être une nouvelle offre technique, mais surtout de participer à un changement de comportement. De montrer et de faire comprendre à un maximum de personnes qu'il faut valoriser ses déchets à proximité de chez soi, parce que le transport n'a pas de sens. Alexandre Guilluy, cofondateur des Alchimistes

"Transporter des déchets qui sont lourds ou humides, denses, rajouter des kilomètres, ce n'est ni écologique, ni économique, ajoute Alexandre Guilly. Et on voulait dès le départ fabriquer un produit et le vendre, parce qu'on pense que c'est en montrant le produit que l'on peut valoriser de manière très tangible la question de la collecte et de la valorisation des déchets alimentaires."

Collecte hippomobile des dechets, à Stains. (ISABELLE MORAND / ALCHIMISTES /RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

À pied, à cheval, en voiture !

Les collectes de déchets sont effectuées avec des véhicules légers, ou à vélo chez les petits clients. À Stains, en Seine-Saint-Denis, la collecte est assurée par un cheval qui tire une charrette dans laquelle sont déversés les bacs de biodéchets alimentaires d’un quartier de 10 000 habitants.

Particuliers et entreprises sont de plus en plus nombreux à participer à cette collecte. La première redistribution de compost aux habitants a eu lieu en mars dernier, dans le XIVe arrondissement, à Paris.

Alexandre Guilluy, cofondateur des Alchimistes. (ISABELLE MORAND / ALCHIMISTES / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Un compost, deux destinations

Les microsites de valorisation permettent la fabrication du compost en 6 à 7 semaines au lieu de 6 mois à 1 an dans le jardin.

Le compost est ensuite vendu en gros pour les pros ou en volumes plus petits pour les particuliers : "Les clients professionnels l'utilisent sur des hectares de terre. Et ils participent à la relocalisation de la production agricole en bio autour des centres urbains.

Les autres clients sont les particuliers. Nous proposons des conditionnements en 2, 30 ou 50 litres. Ces volumes sont bien adaptés au jardinage urbain. Cela permet de ne pas changer tous les ans la terre des jardinières, car le compost enrichit la terre.

Ce qui est important pour nous, c'est de toucher un maximum de personnes et d'inciter un maximum de personnes à rentrer dans cette transition écologique."

Comptez 5 euros pour un sac de 2 litres de compost des Alchimistes. vous trouverez la liste des points de vente sur le site alchimistes.co.

À l'avenir, du compost de couche-culottes !

La jeune entreprise travaille également sur la transformation des couche-culottes usagées en compost. Une bonne idée quand on sait que 111 couche culottes jetables sont utilisées chaque seconde rien qu’en France !