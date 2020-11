Jardin. Triez vos déchets de cuisine et récupérez du compost

Des bornes d'apport volontaires sont en activité dans plusieurs grandes villes de France et sur l'île de la Réunion. (ISABELLE MORAND / LES ALCHIMISTES / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Vous habitez en ville et vous ne pouvez pas faire votre propre compost ? Il existe une solution pour nourrir vos plantes tout en créant des emplois, et en faisant un geste pour la planète.

Un engagement vertueux

Le réseau Les Alchimistes déjà présent à Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse, Paris, Marseille, Toulon, et sur l’Île de la Réunion met en place des bornes d’apports volontaires de déchets ménagers.

Alexandre Guilluy, co-fondateur des Alchimistes. (ISABELLE MORAND / LES ALCHIMISTES / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Le principe est simple : 1 à 2 fois par semaine, vous apportez vos déchets à la borne, et deux fois par an, vous pourrez obtenir du compost.

L’accès à ces bornes est payant, les sommes permettent de rétribuer les collecteurs-composteurs qui conduisent les véhicules, nettoient les bacs et fabriquent le compost.

Les déchets ménagers sont transformés sur des micro plates-formes locales. (ISABELLE MORAND / LES ALCHIMISTES / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Un compost de bonne qualité

Quand 25 foyers minimum souhaitent faire installer une borne dans un périmètre restreint d'environ 200 m, nous installons cette borne. Alexandre Guilluy, co-fondateur des Alchimistes

"On donne l'accès à ces 25 premiers foyers, et d'autres peuvent les rejoindre. Dans le XIIIe arrondissent de Paris et à Lyon, ces bornes réunissent plutôt entre 50 et 70 foyers. On est sur quelque chose de très efficace : les bornes sont remplies de déchets bien triés. C'est donc relativement simple pour nous de fabriquer ensuite un compost de bonne qualité".

Tout est compostable

Ces bornes d’apports volontaires acceptent tous les déchets alimentaires, y compris la viande et le poisson. Les sachets de thé, les filtres à café, les agrumes sont aussi les bienvenus.

Pour stocker et transporter vos déchets, il existe des sacs biocompostables ou ce que l’on appelle des "bio-seaux', des contenants fermés qui peuvent contenir quelques kilos de déchets.

Les bornes d’apports volontaires sont vidées très régulièrement. Le contenu prend la direction d’une micro plate-forme de compostage qui produit un compost NFU 44-051, utilisable en agriculture biologique.

À Stains, en Seine-Saint-Denis, la collecte est assurée par un véhicule hippomobile. (ISABELLE MORAND / LES ALCHIMISTES / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Une rétribution en compost

Si vous êtes adhérent au réseau, vous recevrez du compost deux fois par an, notamment via l’établissement partenaire qui accueille la borne : "Ceux qui font l'effort d'adhérer au système, de trier chez eux, et d'apporter leurs déchets alimentaires de manière régulière, ont droit à une rétribution en compost. C'est normal. Ils récupéreront seulement une partie de ce qu'ils ont contribué à produire, car en ville, sur une terrasse ou un balcon, les besoins sont moins importants que dans un jardin petit ou grand."

Ce système de collecte est également utilisé par de nombreuses entreprises spécialisées ou non dans la restauration. Il évite l’incinération de nos déchets ménagers qui représentent environ 30% de nos ordures et permet de fabriquer un compost de qualité produit localement.