Jardin. Le saule crevette, à cultiver au jardin ou en pot

Salix integra 'Hakuro Nishiki'. Du rose crevette au jardin. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE)

C'est un joli petit arbuste. Les jeunes pousses de ce saule crevette (salix integra) sont toutes roses, quasi rose fluo. Elles apparaissent dès le début du printemps, quand la végétation redémarre tranquillement.

Une variété japonaise

Des saules, il en existe des minuscules, des géants sous oublier le pleureur, celui que l’on voit partout chez nous. Le saule crevette, lui, vient d’Extrême-Orient, notamment des îles japonaises de Honshū et Kyūshū. Et ce sont des Japonais qui ont sélectionné cette variété qui mesure au maximum 1,50 m. Ils l’ont nommée 'Hakuro Nishiki'.

Mais ce saule garde-t-il longtemps ses pousses roses ? La réponse de Sébastien Abbé, de la pépinière du Penthièvre, à Lamballe, dans les Côtes d’Armor : "La nouvelle pousse est rose. Puis, elle passe au blanc et au vert. Au fur et à mesure de la saison, on va avoir trois couleurs sur le même arbuste. C'est un arbuste à feuillage caduc. Il perd ses feuilles en hiver. Le feuillage se renouvelle complètement et sort tout rose au printemps. Il signe le réveil du jardin".

Libre ou taillé en boule

Pour avoir des pousses bien roses, installez ce saule en plein soleil et surtout, ne le laissez pas crever de soif. Il est comme les autres saules. C’est un amateur de terrains frais, voire humides.

Au jardin, vous pouvez le planter dans un massif ou un carré de pelouse. Il sera alors un point focal. Ou bien, installez-le dans un pot. Prévoyez un contenant d’au moins 20 litres sinon, il sera chétif.

Vous avez le choix entre une forme classique, libre, ou un 'Hakuro Nishiki' sur tige. Explication : le feuillage se développe au bout de la tige ; vous n’avez qu’à le tailler en suivant les conseils de Sébastien : "On taille tout simplement à la cisaille au mois de mars et on forme une boule ou toute autre forme qui fait envie. On peut le tailler, quand on veut, même en cours de l'année. Plus il est taillé, plus il donne de jeunes pousses bien roses".

Au Jardin du domaine Albizia, en Normandie, le saule 'Hakuro Nishiki' (à droite) se plaît en bord de bassin. À gauche : un beau cornouiller panaché (Cornus controversa 'Variegata'). (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE)

Ses meilleurs copains

Le saule crevette apprécie un sol neutre à légèrement acide. Si vous voulez lui donner des copains, plantez à son pied des vivaces, des petites graminées. Expérience personnelle : un géranium vivace à fleurs bleues au pied d’un saule crevette, c’est juste fa-bu-leux !

Merci à Sébastien Abbé, dont la pépinière du Penthièvre propose une belle gamme de plantes de haies, de plantes à massifs et de végétaux bien adaptés au bord de mer.

