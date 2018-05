Jardin. Le poncirus, citronnier originaire de Chine

Le poncirus trifoliata à l'orange (REDA&CO / UNIVERSAL IMAGES GROUP EDITORIAL / GETTY IMAGES)

"Les fruits du poncirus sont-ils comestibles ?", me demande Sébastien de Montreuil en Seine-Saint-Denis.

Sébastien, le poncirus, de la famille des agrumes, originaire de Chine, est un arbrisseau à port buissonnant, très épineux. Il a été souvent utilisé pour faire des haies défensives, pour la protection des jardins vivriers. Ses épines, longues et acérées, interdisent sa plantation dans les espaces verts publics.

Le poncirus, un porte-greffe idéal

Les pépiniéristes utilisent le poncirus comme porte-greffe, compatible pour un grand nombre d'agrumes. Il résiste à des températures basses, jusqu'à -15°, mais il s'adapte mal aux terrains calcaires. Cet arbrisseau ne dépassant guère 3 mètres de hauteur en culture, a des fruits qui ressemblent à de petits citrons verts, en début de saison. Ceux-ci deviennent jaunes et très odorants à maturité. Ils ont une peau épaisse, veloutée et la pulpe est très amère, acide, à la saveur désagréable. Ils ne sont pas consommables sauf en marmelade bien sucrée.

Vous pouvez vous procurez des hybrides inter-espèces, auprès des pépiniéristes spécialisés dans la culture des agrumes, entre le poncirus et le pomelo, le poncirus et l'orange et le poncirus et la mandarine, (ces hybrides sont commercialisés sous les noms de citrumelo, citrange, et citrandarin) dont les fruits peuvent avoir un intérêt gastronomique, mais ils sont encore difficiles à se procurer auprès des pépiniéristes du sud de l'Europe.

Les Saints de Glace se fêtent à Vareilles ce weekend

Cette année, les Saints de Glace, début mai, sont conformes à leur réputation. Après un début de saison chaud et lumineux, le petit hiver tant redouté des jardiniers a frappé dans de nombreuses régions. Les gelées nocturnes et matinales ont perturbé nos travaux et notre calendrier de culture.



Les jardiniers bourguignons fêtent ce weekend les Saints de Glace à Vareilles dans les vallées de la vanne (89) pour la 22e année. Cette fête est l'occasion de réunir pépiniéristes arboriculteurs, maraichers, professionnels de l'horticulture et du paysage et les associations de jardiniers. Avec un vide-grenier "spécial jardin". Un rendez-vous incontournable pour les amoureux des fleurs et des jardins.

Renseignements complémentaires au 06 09 94 02 65 ou par mail à l'adresse suivante : coeur.de.vanne@gmail.com