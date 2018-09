Jardin. La viorne de Chine, un restaurant pour les oiseaux

La viorne de Chine ou viburnum plicatum (jupe plissée comme les nervures de ses feuilles) (REDA&CO / UNIVERSAL IMAGES GROUP EDITORIAL / GETTY IMAGES)

La viorne de Chine, c'est le nom d'un bel arbuste qui fait le bonheur des jardiniers et des oiseaux. Voici quelques conseils de plantation et d'entretien.

La viorne de Chine est un bel arbuste qui peut être planté dès maintenant dans toutes nos régions.Elle appartient à une grande famille d’arbustes qu’on appelle en latin viburnum. On la nomme aussi viorne plissée car les nervures de ses feuilles font penser à une jupe plissée. Ce qui explique son nom latin viburnum plicatum.

De belles couleurs automnales

La floraison est printanière et spectaculaire. Les fleurs sont comme posées sur les branches. Leur forme et leur couleur blanche font penser aux bonnets de dentelles de nos arrière-grands-mères. Le feuillage est caduc mais avant de tomber, il prend de magnifiques couleurs comme l’explique Maurice Laurent, le spécialiste français des viornes : "On a du lie-de-vin, du orange… Les couleurs sont très variées. Souvent on a une coloration des feuilles en automne qui se mélange avec des fruits qui sont déjà en train de se colorer ou qui sont déjà colorés".

Les oiseaux en embuscade !

Les baies ne sont pas toxiques, mais elles sont sans intérêt gustatif. Laissez-les sur l’arbuste ; votre viorne de Chine va se transformer à l’automne en restaurant pour les oiseaux : "Les baies sont rouges et les oiseaux attendent qu’elles soient noires. Ils les laissent tant qu’elles sont rouges et ils viennent les bouffer au fur et à mesure qu’elles noircissent.

Les oiseaux savent faire le distinguo entre la déco et le manger Maurice Laurent, spécialiste des viornes

Soignez la plantation

La viorne de Chine supporte très bien nos hivers. Elle se plante en isolée ou intégrée à une haie. Elle se montre aussi accommodante quant à la nature du sol. Maurice Laurent en a planté des dizaines dans sa pépinière-jardin du Rhône. Il assure qu’elle a la gentillesse de s’adapter à tous les terrains, à condition de soigner la plantation.

Apportez un engrais de fond type corne broyée au fond du trou. Si vous avez du compost, mélangez-le à la terre du contenant d’origine. La plantation en gros bac est possible. Mais n’installez pas cette viorne en plein cagnard, contre un mur, sur une terrasse au sud. Là, vous pouvez être certain de la perdre.

Des viornes et des milliers d’autres plantes, vous pourrez en trouver jusqu’à demain soir, dans l’Essonne, à la Fête des plantes du Château de Saint-Jean de Beauregard.

Merci à Maurice Laurent. Depuis 1994, sa collection de Viburnum est agréée "Collection Nationale" par le C.C.V.S. (Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées). Ce pépiniériste passionné produit, par ailleurs, de très nombreux arbustes rustiques parmi lesquels des houx, des cognassiers du Japon, des mahonias etc. Portes ouvertes à Saint-Romain-en-Gal (Rhône) les 13 et 14 octobre 2018.

