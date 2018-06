Jardin. La tomate en arbre ou Tamarillo

La tomate en arbre, aussi appelée Tamarillo ou cyphomandra betacea (MAXPPP)

Amélie qui habite Angers à découvert dans un jardin botanique la tomate en arbre. "Cette plante est-elle facile de culture ?" me demande-t-elle.

Amélie, la tomate en arbre nommée cyphomandra betacea par les botanistes, Tamarillo par les maraîchers ou tomate de la Paz par les jardiniers, de la même famille que nos tomates des jardins est un arbuste trapu à la couronne évasée comme un parasol. Ses feuilles dégagent une odeur caractéristique et le fruit a la grosseur d'un œuf de poule.

Il peut mûrir de fin août à la Toussaint

Généralement de couleur orangé ou rouge - il existe une variété à fruit jaune - sa chair est sucrée, acidulée, avec une pointe d'amertume tout à fait agréable. Il a une saveur qui rappelle la groseille à maquereau ou le fruit de la passion.

On peut trouver des fruits de tomate en arbre sous le nom de Tamarillo dans certaines épiceries ou magasins bio, et on peut se procurer des graines ou des jeunes plants dans les fêtes des plantes de printemps auprès des pépiniéristes collectionneurs et de certains horticulteurs maraichers de l'ouest de la France.

Dès son introduction en Europe à la fin du XVIIIe siècle, cet arbuste a été souvent cultivé en orangerie ou en serre froide. Il était alors considéré comme une plante ornementale. Rentrez-la l'hiver dans un lieu sain et aéré, pas trop chauffé, en fin de saison. Les fruits murissent parfois sous abri.

Cet arbuste doit être sorti l'été en pot ou planté au jardin dans une terre riche en compost

Pendant la belle saison, cette plante est peu exigeante, elle ne craint pas les attaques parasitaires mais ne supporte pas la sécheresse et les arrosages irréguliers. L'hiver, elle redoute le gel, l'excès d'humidité et les courants d'air.

Si vous désirez en savoir plus sur la tomate en arbre, mais aussi sur les fruits des régions tropicales - que vous pouvez actuellement trouver sur les marchés - vient de paraître aux nouvelles éditions Bordessoules : Secrets de fruits exotiques de Jean-Yves Maisonneuve. Une invitation à la découverte, une proposition de plaisir au rythme des saisons, dans toutes les librairies et les magasins spécialisés.