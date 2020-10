Jardin. "La Source" à Versailles : Un espace jardin potager d'apprentissage pour les petits et les grands

Au jardin "La Source" coexistent les parcelles individuelles et collectives. (ISABELLE MORAND / DIDIER HIRSCH / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

"La Source" est un jardin potager partagé, installé à Versailles entre une petite barre d’immeubles et l’orée de la forêt. On y trouve 6 parcelles individuelles, et des parcelles collectives, des composteurs, un récupérateur d’eau.

Un apprentissage volontaire

Bernadette Desbordes, surnommée Mamy Bernadette par tous les gamins du quartier, s'occupe du jardin. Ici, les enfants découvrent que les tomates peuvent être incroyablement sucrées, et que les carottes ne naissent pas toutes rapées dans les magasins, et dans des sachets en plastique...

Mamy Bernadette y tient par dessus tout : " 'La Source' est avant tout un espace d’apprentissage : Le monde est en train de changer. Il faut apprendre aux enfants le jardin, les bienfaits de la nature. Et l'apprentissage, pour être efficace, doit être volontaire. Dans le jardin, on leur donne des graines, on les convie à observer comment tout pousse.

Quand vient le moment des récoltes, ils sont les premiers à prendre les fruits et les légumes pour aller les faire goûter à leur parents. Ils expliquent à leurs parents comment le légume a poussé. Ce sont eux qui deviennent les enseignants des parents !"

(ISABELLE MORAND / DIDIER HIRSCH / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Experts en grelinette et arrosage

L'apprentissage façon Mamy Bernadette porte ses fruits. Aurèle est devenu le roi de la grelinette. Amine, Dayanne et Mehdi sont désormais des experts en arrosage. Ils rapportent des légumes et des fruits qu’ils font goûter à leurs parents. Ils apprennent le recyclage au jardin, rapportent les déchets de cuisine pour alimenter les composteurs, et certains cultivent désormais leurs propres légumes dans des bacs.

Du côté des adultes, on participe également. Tous ne sont pas jardiniers mais fortement sympathisants. Ils arrivent avec un sac de terreau, des graines, des plantes, repartent avec un petit panier de légumes, à la plus grande satisfaction de Mamy Bernadette :

"Ce jardin est une vraie source d'échanges entre des gens qui ne se parlaient pas, ne se connaissaient pas. Quand ils sont là au bord du jardin, nous allons les trouver pour leur parler. La parole s'installe entre voisins du même palier, alors qu'ils ne conversaient pas jusqu'alors. Le jardin a créé de vrais liens d'amitié et de partage."

(ISABELLE MORAND / DIDIER HIRSCH / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Aimer la vie

Bernadette Desbordes aimerait maintenant créer des petits jardins pédagogiques dans les écoles et les collèges. Son rêve ? Que tous les enfants apprennent à connaître le vrai goût des fruits et des légumes. Son but : faire aimer les plantes, car pour Bernadette, aimer les plantes, c’est aimer la vie. Tout simplement.