Jardin. La Pompadour, une variété de pommes de terre à découvrir

En France, la Pompadour est produite seulement par 6 agriculteurs picards. (ISABELLE MORAND / DR/ RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Il est encore un peu tôt pour planter la pomme de terre Pompadour , mais vous avez jusqu'au 31 mars prochain pour tenter de gagner des kits de plantation. L'association de sauvegarde de la Pompadour Label rouge met en jeu, par tirage au sort, des kits comprenant 10 plants de pommes de terre, un sac de plantation et un livret de recettes.

Une pomme de terre à chair fondante

Vous pourrez planter les tubercules dans votre potager ou bien en sac sur la terrasse ou le balcon. L’occasion de découvrir cette variété de pommes de terre à la chair fondante, et qui développe en bouche un excellent petit goût de beurre frais.

La Pompadour, qui est un peu capricieuse en culture, est plantée exclusivement en Picardie par six agriculteurs, parmi lesquels Benoît Guesquière, exploitant à Revelles, non loin d'Amiens : "Cette pomme de terre aime bien les très bonnes terres, pas trop riches. Elle est assez sensible aux variations climatiques. Elle n'aime ni les excès de chaleur, ni les froids excessifs. Elle se plaît donc dans nos régions du nord, où le climat est plus tempéré."

La Pompadour n'est pas toujours très belle d'aspect mais son goût est délicieux ! Benoît Ghesquière, agriculteur

Alban, Georges, Marc-Antoine, Jean-François, Olivier et Benoît, les producteurs de la Pompadour. (ISABELLE MORAND / DR / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Comment bien planter et cultiver la Pompadour

- Plantez-là à partir de la mi-avril, dans une terre réchauffée.

- Affinez bien la terre pour éviter une récolte de tubercules biscornus.

- Creusez un sillon d'une douzaine de centimètres de profondeur. Installez un tubercule tous les 30 cm (la Pompadour aime prendre ses aises !).

N'oubliez pas de butter les pieds

Quand la végétation atteint une vingtaine de centimètres, prenez une binette ou un rateau pour butter chaque pied. Que signifie butter ? Et pourquoi butter ? "On ramène de la terre fine pour aider la tige à monter assez haut et recouvrir les tubercules (une pomme de terre qui est verte n'est pas comestible). En agriculture, on appelle le tubercule "la mère". En buttant son pied, on l'aide à produire de nombreux fils. C'est ainsi qu'on peut avoir du rendement."

Ce conseil est valable pour toutes les variétés de pommes de terre.

Pompadour au four

Cette variété se récolte fin août, début septembre. Elle se conserve très longtemps, jusqu’en mars de l’année suivante, à condition qu’elle soit stockée à l’abri de la lumière.

Voici la recette préférée de Marion Ghesquière, l’épouse de Benoît : "Lavez les Pompadour, coupez-les dans la longueur. Versez dessus un peu d’huile, un peu de miel, parsemez de fleur de sel, et hop au four, pour 45 min à 210°C. Bon appétit."

Et pour participer au tirage au sort des kits de plantation, rendez-vous sur lapommedeterrepompadour.com