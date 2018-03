Jardin. La bouillie bordelaise : traitements préventifs de printemps

Le traitement préventif à base de bouillie bordelaise permet d'éviter en grande partie les maladies des plantes. (MAXPPP)

Elyane de Draveil dans l’Essonne m’écrit : "Depuis quelques années, je fais des traitements préventifs à la bouillie bordelaise sur mon cerisier contre la tâche brune ou rouge. Le fait de bien traiter systématiquement au printemps avec du cuivre n’est-il pas dangereux pour l’environnement ?"

Le cuivre, une recette plus que centenaire

Elyane, la protection fongicide dès l’ouverture des bourgeons au printemps est indispensable. Les pluies associées aux températures douces sont à l’origine des premières contaminations. Utilisé depuis presque 200 ans par les jardiniers et les vignerons, le cuivre demeure une référence dans la prévention des maladies cryptogamiques. On l’utilise en poudre mouillable ou en liquide. Aux doses autorisées, il est recommandé en agriculture biologique.

Son utilisation irraisonnée peut cependant à la longue intoxiquer les vers de terre, auxiliaires indispensables au jardin, notamment en sols acides. Respectez la fréquence de traitement et le délai d’emploi avant récolte, inscrits sur l’emballage du produit et surtout, ne traitez pas par grand vent ou quand la température dépasse 25°, car il y a risque de brûlure des tissus, et pulvérisez au moins trois heures avant les pluies de printemps qui lessivent la plante et nous obligent à des traitements complémentaires.

La vie secrète des plantes, un livre de référence

Vient de paraître aux éditions Guy Trédaniel, une réédition de La vie secrète des plantes de Peter Tompkins et Christopher Bird. Cet ouvrage paru pour la première fois en 1973, a, tout de suite été un best-seller international, sans cesse réédité. Il est l’un des plus grands livres de référence sur la sensibilité végétale.

Découvrez les relations étonnantes parfois entre l’homme et le végétal, le végétal et les animaux. Vous aurez alors la certitude que l’on n’obtient rien des plantes sans amour. Un message à méditer pour retrouver l’harmonie avec la nature. Un voyage captivant au cœur du monde végétal ! 22,90 euros dans toutes les librairies et l’espace livres des magasins bio.