Jardin. Comment cultiver les pommes de terre primeur

Pommes de terre primeur de l'Ile de Ré (MAXPPP)

On peut planter les pommes de terre primeur sans protection sous climat doux. Dans les régions les plus fraîches, plantez-les sous un tunnel sinon, attendez le mois d’avril.

Culture sous terre ou sous paille

Ce sont les premières à être récoltées d’où leur nom. Si vous n’avez jamais cultivé de patates, une chose est importante : il faut mettre en terre des pommes de terre germées. Vous pouvez acheter des clayettes de plans qu’il suffit d’installer dans un sillon à 15 cm de profondeur.

Quand les feuilles atteignent 30 cm de haut, il faut butter le pied. Butter avec 2 T. Cela consiste à ramener de la terre à la base du plant pour l’aider à pousser bien droit mais aussi pour protéger les patates de la lumière, sinon elles seront vertes, immangeables et toxiques.

Si vous avez la flemme de butter, vous pouvez les couvrir copieusement de paille, comme Jean-Luc Féat qui cultive son potager au Hameau du Petit Mocquepois, dans le Loiret :

"Je fais un tout petit trou, je pose la pomme de terre dedans, mais elle est pratiquement hors-sol, et je couvre et recouvre de paille, car j'ai la chance d'avoir de la paille bio. J'écarterai la paille, en juin, au moment de la récolte. J'en récolterai pendant une à deux semaines, pour pouvoir les consommer au fur et à mesure des besoins. Ce ne sera pas une très grosse récolte. Pas plus de 10 kilos, je pense."

Jean-Luc Féat cultive ses pommes de terre primeur sous paille. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE)

Pas de corvée de pluches !

Comptez 90 jours de culture avant de récolter les variétés primeur comme ‘Belle de Fontenay’, ‘Sirtema’, Ostara’,’Rosabelle’ ou la ‘Lovely Pom’ à la chair rose. Ces pommes de terre se consomment rapidement. La peau est tellement fine qu’on peut s’épargner la corvée de pluches. Leur chair est ferme et voici comment les aime Jean-Luc : "À la vapeur, cuites à l'eau al dente. Ces petites pommes de terre cuisent très vite. Je les aime aussi en mélange avec des petits pois primeur et des carottes primeur. C'est un tiercé extraordinaire !".

Des tours à patates pour les balcons

Si vous n’avez pas de jardin, sachez que vous pouvez faire pousser des pommes de terre sur un balcon. Il existe ce qu’on appelle des tours à patates, des pots à pommes de terre, mais on peut tout aussi bien les cultiver dans des sacs. Évidemment, la récolte ne sera pas faramineuse mais vous pourrez quand même vous préparer de bonnes patates sautées.

Merci à Jean-Luc Féat pour son accueil dans son potager. Jean-Luc est l'auteur des photos du "Guide de la survie joyeuse", un ouvrage de Guylaine Goulfier.