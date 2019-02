Jardin. Comment cultiver la réglisse

Bâtonnets de réglisse (KEITHFERRISPHOTO / E+ / GETTY IMAGES)

Cette plante vivace, rustique jusqu’à -15 °C, s’installe au printemps, dans un sol léger mais pas trop sec. Elle produit de grandes tiges et des grappes de jolies fleurs bleu violacé. Mais on la cultive, en priorité, pour pouvoir consommer ses racines.

Une cavaleuse à dompter

Oui, il est possible de produire chez soi les fameuses racines bien connues des ex-fumeurs et des marchands de bonbon, qui la vendent en bâtons ou transformée en zan.

Attention, la réglisse est une plante cavaleuse. Une fois installée, impossible de s’en débarrasser mais on peut la dompter comme l’explique Jean-Marc Parra, pépiniériste dans le Lot-et-Garonne :

"Elle fait des rejets qui vont monter jusqu'à 1,20 m ; ils ressemblent à des petits acacias, mais ce n'est pas gênant, même s'ils apparaissent sur une pelouse. On peut garder certains rejets et éliminer ceux qui sont en trop. Je l'ai déjà fait, ça marche merveilleusement bien. Si on a un petit jardin, on peut la limiter en la faisant pousser dans un demi-fût."

Une plante médicinale

Glycyrrhiza glabra, c’est le nom latin de la réglisse. Cette plante originaire du bassin méditerranéen et de l’Asie demeure la plante médicinale la plus cultivée au monde. Dans la médecine chinoise, elle est notamment utilisée pour améliorer la digestion ou soulager les inflammations des voies respiratoires. Les hypertendus, eux, doivent en revanche éviter de trop en consommer.

Si vous plantez un tout petit godet de cette réglisse, comptez trois ans avant de pouvoir mâchonner des bâtonnets ou les utiliser en cuisine en suivant les conseils de Jean-Marc :

"Il faut laver la racine. Elle n'est jamais très grosse, elle sèche donc rapidement. On peut l'utiliser dans les desserts, on peut l'utiliser en décoction pour aromatiser des pêches blanches, pour relever le goût. Le mélange est assez détonant."

Éclatez la racine en cuisine

Un dernier conseil : pour lui permettre de dégager ses saveurs, prenez une planche à découper et éclatez la racine de réglisse d’un ou deux bons coups de marteau. Vous pouvez utiliser une racine plusieurs fois, comme un bâton de vanille.

Merci à Jean-Marc Parra, spécialiste des plantes aromatiques. Il est le créateur de la pépinière Ah ! La ferme des saveurs, installée dans le Lot-et-Garonne.

Sur l'agenda cette semaine

Primevère 'Gold Lace'. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE)

- Samedi 23 et dimanche 24 février : Portes ouvertes, pépinières Barnhaven, à Plestin-les-Grèves (Côtes-d'Armor). Pour faire le plein de primevères, d'auricules et d'hellébores.

- Dimanche 24 février, de 14 h 30 à 16 h 30 : Parada nissarda, Corso carnavalesque, à Nice (Alpes-Maritimes). Défilé de chars, arts de la rue et groupes musicaux venus du monde entier.

- Du jeudi 28 février au dimanche 3 mars : Salon Piscine et Jardin, parc Chanot, à Marseille (13). Avec un atelier gratuit "Relooker votre jardin", proposé par des professionnels de l'aménagement du paysage.