Jardin. Comment créer un massif en permaculture

La première étape d'un massif en permaculture : étendre une couche de carton pour bloquer la lumière et empêcher les herbes indésirables de pousser.

La permaculture n’est pas limitée au potager et vous pouvez la pratiquer pour créer un ou des massifs de plantes, et ce, quelle que soit la taille de votre jardin.

Cartons, gazon, feuilles et broyât

Pour passer à l’action, il suffit de récupérer des cartons ou des morceaux de cartons non imprimés, des tontes de gazon, des feuilles. Prévoyez également du broyât issu de déchets de taille d’arbres et d’arbustes par exemple (ce n’est pas ce qui manque en ce moment dans les jardins de ville ou à la campagne).

Avant la mise en place des cartons. (ISABELLE MORAND / LAURENT VIEIRA / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Principe de base : on ne retourne pas la terre

Laurent Vieira jardine en Isère, au jardin Le Mas des Béalières. Avec son compagnon, Sylvain Brunet-Manquat, a adopté cette technique voilà trois ans et s'en félicite : "Nous ne retournons plus du tout la terre. Tout l'été, nous récupérons des cartons et les mettons en place à l'automne, aux emplacements des futurs massifs. Par-dessus les cartons, nous versons du gazon, des feuilles et du broyât.

Le carton va bloquer la lumière et donc empêcher les herbes de pousser. Il va se décomposer assez vite. La couche de broyât doit mesurer entre 5 et 7 cm. Elle se décomposera moins rapidement. Le plus important, c'est de faire des couches, comme des lasagnes."

Mise en place de la première couche, celle des cartons (non imprimés). (ISABELLE MORAND / LAURENT VIEIRA / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Un régal pour les vers de terre

Attirés par le carton, les vers de terre vont arriver à vitesse grand V. Ils vont aussi jouer des dents pour boulotter le gazon. Bref, ils travaillent pour nous, aèrent la terre, l’enrichissent. Le broyât lui, se décompose plus lentement et permet de ne pas laisser la terre à nue.

Vous allez aussi de cette façon attirer les oiseaux qui, eux, mangent les vers de terre (tout le monde doit vivre !). Plus globalement, vous allez ainsi faire venir tout une micro faune importante pour la vie du sol.

Avec cette technique, pas la peine d’apporter de l’engrais.

Les cartons sont recouverts de feuilles mortes et de tontes de gazon. (ISABELLE MORAND / LAURENT VIEIRA / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Comment planter ensuite ?

"Pour planter, c'est très simple", explique Laurent Vieira. "Quand les cartons ne sont pas encore bien décomposés, il faut les couper avec un sécateur ou un couteau, planter et reboucher avec les feuilles, le gazon et le broyât. Je vous conseille de planter ainsi les arbres et les arbustes. Attendez que le carton soit bien décomposé avant d'installer des plantes à fleurs ou des bulbes."

La touche finale

Évidemment, cette technique fait naître des massifs aux contours pas forcément bien dessinés. Pour obtenir des courbes harmonieuses, utilisez un outil qu’on appelle un racloir. Il vous permettra de rectifier les contours du massif.