Jardin. Arbustes aux feuillages panachés

Les panachages de couleurs dans les feuillages sont dus à des mutations génétiques (MAXPPP)

Élodie qui m'écrit de Villemomble, en Seine-Saint-Denis, me demande : "Pourquoi certains arbustes aux feuilles naturellement vertes ont-ils des variétés aux feuillages panachés d'or ou d'argent ?"

Des panachages dus à des mutations génétiques

Élodie, les plantes à feuilles panachées sont souvent fort appréciées pour leurs couleurs qui se déclinent en jaune d'or, en crème, en blanc argenté, parfois même en rose. La présence de tâches colorées sur les feuillages est due à des mutations génétiques. Ces mutations peuvent apparaître sur des plantes vertes, dans la nature ou en culture. Elles peuvent être parfois d'origine virale.



Les horticulteurs et les pépiniéristes-obtenteurs essaient de stabiliser ces panachures par bouturage, afin de créer des nouveautés originales. La panachure est due à un manque de chlorophylle, pigment vert qui masque tous les autres pigments. Ce manque de chlorophylle n'apparaît la plupart du temps qu'en fin de saison, quand les feuilles jaunissent.



Conseils de plantation : pas trop de soleil et engrais riches en potasse et phosphate

Pour les jardiniers amateurs et les collectionneurs de variétés aux feuillages panachés, il faut savoir que ces arbustes poussent plus lentement que l'espèce type à feuillage vert. Les arbustes à feuillage panaché seront de préférence plantés à mi ombre, le plein soleil peut parfois être défavorable à leur bon développement. Des rameaux albinos, complètement privés de chlorophylle, apparaissent parfois. Mais ils ne pourront pas survivre longtemps.

Vous verrez aussi pousser des rameaux d'un beau vert, bien uni, il faudra les éliminer car ils poussent plus vite que les rameaux panachés. Si l'on n'intervient pas, en quelques années, la plante panachée redeviendra verte, ayant une tendance forte à retourner au type d'origine.



En règle générale, les variétés horticoles panachées sont plus fragiles que les espèces botaniques. Pour une bonne conservation au jardin familial, évitez les engrais trop azotés. Privilégiez les engrais complets, riches en potasse et en phosphate. Ces variétés sont en outre plus sensibles aux hivers rigoureux, à la canicule, aux chocs thermiques ou hydriques.