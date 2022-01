Dans la Marne, Amandine Polet a sauvé la Pouplie !

Le samedi à 6h56 et 11h56, le dimanche à 6h56, 11h56 et 15h26

La Pouplie est l’arbre emblématique de la commune de Boult-sur-Suippe dans la Marne. On peut dire que ce peuplier noir (Populus nigra) monumental a eu chaud aux branches, avant d’être sauvé par une jeune femme.

Amandine Polet au pied de La Pouplie. (ISABELLE MORAND / A.POLET / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Prix du public au concours de l'Arbre de l'année

Amandine Polet a grandi sous la ramure de cet énorme peuplier. Et elle s’est lancée dans une mission de sauvetage quand elle a appris que la Pouplie, située sur un terrain privé constructible, pouvait d’un jour à l’autre être abattue.

Amandine a alors inscrit l'arbre au concours de l’Arbre de l’année 2020 : "Je suis devenue en quelque sorte son attachée de presse. Le peuplier a été retenu parmi 300 candidatures et, surtout, il a été consacré par le prix du public. Ce prix récompense l'arbre qui a recueilli le plus nombre de votes."

"La Pouplie a obtenu 6344 votes sur les 32 700 du concours !" Amandine Polet à franceinfo

Une reconnaissance européenne

L'aventure s'est poursuivie au niveau européen. Le peuplier noir a représenté la France et s'est bien classé aussi : "Quand un arbre a reçu le prix du public, il représente automatiquement la France au niveau européen. Quand on pense que la Pouplie était un arbre inconnu au bataillon, essentiellement aimé par les citoyens de Boult-sur-Suippe, on peut être fier du parcours de notre arbre ! "

Le succès de l’arbre a permis de reprendre la médiation entre la commune et le propriétaire du terrain. Une solution est enfin trouvée. La parcelle est revenue à la commune de Boult-sur-Suippe, et l’arbre est devenu un bien commun.

La Pouplie a remporté "le prix du public de l'Arbre français 2020" organisé par l'association A.R.B.R.E.S., Terre Sauvage et l'Office national des forêts. (ISABELLE MORAND / A. POLET / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Malmené par Aurore...

En octobre dernier, la tempête Aurore a blessé la Pouplie, et Amandine Polet a du repartir au combat : "Aurore a malheureusement frappé notre peuplier noir. Une énorme branche charpentière a été abîmée. J'ai eu l'impression de revenir en arrière puisqu'il a fallu alors rassurer tout le monde. Il faut rassurer les propriétaires, les communes, c'est un combat permanent. Aujourd'hui, tout est lié à la sécurité et cette sécurité prend le pas sur la protection du vivant."

"Très peu de lois protègent les arbres, c'est bien dommage.' Amandine Polet à franceinfo

Inscrit dans notre histoire

La Pouplie est l’un des plus gros et grands arbres de France métropolitaine. Il a même servi de mirador pendant la Première Guerre mondiale.

