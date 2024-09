Une série sur les 2B3, la saison 5 de "LOL : qui rit sort", des comédies ... Prime Video présente ses nouveautés

"C'est extrêmement important pour nous de proposer des choses lumineuses", c’est l’ambition affichée de Thomas Dubois, le directeur d'Amazon MGM Studio France, jeudi 26 septembre. Il pilote les productions et les acquisitions françaises d'Amazon Prime Video et la plateforme vient de présenter ses nouveautés pour la saison à venir. Au programme des réjouissances, huit créations originales françaises attendues, des films avec Géraldine Nakache, Vincent Dedienne, Tarek Boudali et Franck Gastambide, entre autres. Une série sur l'ascension et le succès des 2Be3, le premier boys band français.

Il y aura aussi, sur la plateforme, le retour de "LOL : qui rit, sort !" pour une cinquième saison. Pas de lassitude pour cette dernière, promet Thomas Dubois, "la clé de ‘LOL’, c'est vraiment le casting, c'est d'arriver à avoir un casting extrêmement éclectique qui réunit des gens d'univers, différents, d'humour différents, d'âges différents". "On fait un pas de côté, poursuit-il, on invite Cédric Doumbé, champion de MMA, qui n'est pas humoriste de base, mais qui est extrêmement drôle et qui va rencontrer Muriel Robin, Vincent Dedienne, Marina Rollman ainsi qu’Artus".

Le rire sera donc le fil conducteur de cette nouvelle saison sur Prime Video parce que, selon Thomas Dubois, la conjoncture étant assez anxiogène, il existe une réelle demande des abonnés à pouvoir s’évader. "On fait rire, certes, mais la comédie, ça permet aussi de raconter des choses", dit-il. À l’image de la série portée par Melha Bedia "Miskina - la pauvre" dont la saison 2 démarre vendredi 27 septembre, "une série comédie", "mais qui raconte plein de choses sur la France".

La série "Culte", une "relecture de Loft Story"

Ayant déjà remis au goût du jour le programme musical "Popstars", Prime Video lance le 18 octobre la série "Culte" qui sera consacrée aux coulisses de l’émission de télé-réalité "Love Story". Un retour en arrière que Thomas Dubois ne qualifie pas de nostalgique, arguant que la matière créative se nourrit toujours de ce qui s'est passé avant et que Prime Video est plutôt dans le renouvellement.

"Quand on fait Culte, c'est une relecture de Loft Story. On se sert de la matière, du flux pour faire une fiction". Un concept assez innovant à son avis et dont il ne cache pas que l’objectif serait de "créer une anthologie avec Culte". Le but de "Culte" est "de raconter des histoires qui ont mis en lumière des héros un peu comme vous et moi, qui sont devenus du jour au lendemain des gens qui ont façonné la société d'aujourd'hui", explique Thomas Dubois.