Un Popstars relooké (et très réussi) sur Prime Video

Le télé-crochet qui a révélé Matt Pokora, Chimène Badi et les L5 dans les années 2000 revient dans une version moderne, rythmée et bienveillante, avec un jury éclectique de premier choix : Louane, Eddy de Pretto et le rappeur Alonzo.

Dès jeudi 12 septembre, Amazon Prime met en ligne les quatre premiers épisodes du célèbre télécrochet "Popstars" version 2024. "C'est rassurant parce que ce sont des programmes déjà connus du public. Quand on dit 'Popstars' aujourd'hui, je n'ai pas besoin d’expliquer ce que c'est", confie le producteur Mathieu Vergne. C’est lui, déjà à l’origine du retour de la "Star Academy", qui à la demande d’Amazon Prime relance l’émission. Point de nostalgie donc dans cette démarche ni de manque d’idées neuves.

"C’est entièrement tourné, monté, édité et comme il n'y a pas d'interaction avec le public, l’émission correspond parfaitement à une diffusion sur une plateforme à côté d'une série sur Amazon Prime." Mathieu Vergne, producteur de Popstars sur Prime Vidéo à franceinfo

Mathieu Vergne raconte aussi que le casting s’est fait en toute discrétion : "On ne voulait pas annoncer 'Popstars' au début". À l’heure des réseaux sociaux, ce sont plusieurs milliers de candidats qui ont donc postulé pour participer à l’aventure. "On voulait un genre musical pop urbain pour que ça corresponde un peu aux goûts actuels", ajoute le producteur, alors le choix des trois membres du jury semble couler de sources. Eddy De Pretto, le rappeur Alonzo et Louane ont, malgré leurs différences de styles, su trouver une précieuse alchimie avec une bonne dose de bienveillance, "Ça a tout de suite fonctionné", se réjouit-il.

Les quatre premiers épisodes sont déjà en ligne, on y découvre toutes les étapes de casting. Il faudra attendre "sept dodos", plaisante Mathieu Vergne, pour lever le voile du mystère sur les candidats choisis pour former ce nouveau groupe, dont on n’a pas encore le nom bien évidemment. Quatre autres épisodes suivent les lauréats dans la préparation de leur album, le tournage du clip de leur premier EP disponible le 20 septembre. "Tout est prêt", confirme Mathieu Vergne avant de conclure : "On a hâte que ça soit dans les mains du public."