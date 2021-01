Norbert Tarayre, "La meilleure boulangerie de France" sur M6 : "Le pain, c’est un art de vivre à la française"

Norbert Tarayre, animateur de "La meilleure boulangerie de France" Sur M6. (CAPTURE D'ECRAN DAILYMOTION)

C’est toujours accompagné de Bruno Cormerais, boulanger Meilleur Ouvrier de France, que Norbert Tarayre repart sur les routes de France métropolitaine à la recherche de la meilleure boulangerie. 13 régions visitées, 130 établissements, et un seul vainqueur. Une nouveauté cette année : des célébrités lancent des défis aux participants. "On a goûté environ 80 kg de marchandises à deux !", confesse l’ancien candidat de Top Chef 2012, fier de mettre à l’honneur les artisans : "La boulangerie n’a jamais autant marché qu’en ce moment. Même si les Français se sont mis à fabriquer eux-mêmes leur pain depuis le début de la crise sanitaire, rien ne vaut le savoir-faire d’un boulanger."

Propriétaire lui-même d’une boulangerie, Norbert Tarayre s’apprête à enfin passer son CAP de boulanger, un projet qu’il nourrit depuis plusieurs années : "On ne peut plus se permettre de négliger le pain quand on a un restaurant. J’espère que cette pandémie fera changer notre regard sur le pain, c’est le produit le plus consommé et le plus accessible."