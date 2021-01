Covid-19 : comment la crise sanitaire a changé nos habitudes de consommation

Le couvre-feu et les confinements ont changé les habitudes des Français. La population française achète par exemple 2% de plus de produits bios qu’en 2019. Les consommateurs ont également répondu à l’appel des commerçants de consommer local : 39% d’entre eux ont acheté des produits locaux, soit 18% de plus que l’année dernière.

Bond des ventes de vélos, ordinateurs et tranquillisants

Les achats de textile sont en baisse et la vente de vélos en hausse de 117% entre mai et juin 2020. Une ruée sur le matériel informatique, dont le prix a augmenté en moyenne de 23%, a également été constatée. Les Français font par ailleurs leurs courses différemment, en témoigne le bond des courses via les Drive, de 50% sur l’année. Plus de temps libre signifie également plus de loisirs : 42% de sportifs ont participé à des cours de sport en ligne, et 24% des personnes interrogées déclarent avoir lu plus de livre. Mais la consommation de tranquillisants et de somnifère a également bondi de 8% pendant le second confinement.