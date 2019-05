"Moi, grosse" : "J’ai envie que ce film éveille les consciences"

Juliette Katz, héroïne de "Moi, grosse" (le 15 mai à 21 h sur France 2) (RADIO FRANCE)

Dans cette fiction diffusée mercredi 15 mai à 21 heures sur France 2, Juliette Katz incarne Raphaëlle, licenciée à cause de son obésité et qu’aucun employeur ne veut embaucher, malgré ses diplômes et son expérience. Discrimination à l’embauche, salaires inférieurs, taux de suicide élevé, insultes, moqueries... Les personnes en surpoids sont victimes au quotidien de leur apparence physique.

Ce téléfilm est un plaidoyer pour l’acceptation de la différence, mais la comédienne et blogueuse refuse d’être un porte-drapeau.

Revoir l'émission en intégralité :

RADIO FRANCE