Médias : Sud Ouest lance le projet Déclic face au dérèglement climatique

Les cinq quotidiens régionaux et les deux télévisions locales du groupe de médias Sud Ouest veulent mettrent les enjeux climatiques et environnementaux au cœur de leur production éditoriale.

Après les incendies dévastateurs de l’été dernier, le groupe Sud Ouest décide de s’engager pour sensibiliser le public et proposer des solutions concrètes. C’est le projet "Déclic" qui se résume en une question : "Quelle région Sud-Ouest voulons-nous laisser aux générations futures ?" À travers de nouvelles rubriques dans les journaux, des débats, une newsletter, des vidéos TikTok ou des "face aux lecteurs", les cinq titres régionaux du groupe (Sud Ouest, La République des Pyrénées, Charente Libre, Dordogne Libre et l’Éclair des Pyrénées) vont participer à cette opération.



En parallèle, l’entreprise prend des engagements de réduction des emballages et de baisse de la consommation énergétique de ses rotatives. Car à la crise climatique s’ajoute la crise énergétique. Entre le doublement du prix de la tonne de papier en un an et la flambée des tarifs de l’énergie, les factures ont explosé. Nicolas Sterckx, le patron du groupe Sud Ouest, est l’invité médias de Célyne Baÿt-Darcourt.