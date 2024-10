"Le Meilleur pâtissier" sur M6 : la comédienne Laëtitia Milot n'exclut pas d'animer d'autres programmes "dans l'ADN" de l'émission

"J'ai pensé qu'ils s'étaient trompés de numéro de téléphone", telle fut la réaction de Laëtitia Milot lorsque les équipes de M6 l'ont contacté pour devenir la nouvelle animatrice du Meilleur Pâtissier, qui démarre jeudi 10 octobre à 21h10 pour une treizième édition. "Non, non, on recherche une comédienne et pas une animatrice", une réponse qui a su convaincre l'actrice découverte dans la série Plus belle la vie, et qui depuis a tourné dans de nombreuses fictions.

Au programme de cette nouvelle session culinaire, un changement de château, 14 nouveaux candidats et de nouvelles épreuves. Alors pourquoi une comédienne plutôt qu'une animatrice ? "À partir du deuxième numéro, il y a des petits sketchs, qui seront en amont pour annoncer le thème de l'émission, raconte la comédienne. C'est très rigolo, c'est souvent sur le ton de l'humour, Mercotte s'est éclatée à les jouer."

Il faut aussi savoir que Laëtitia Milot aime ce type d'émissions. "J'aime beaucoup refaire les recettes chez moi" et elle promet qu'au menu, il y aura des desserts succulents, "J'ai goûté à tout", précise-t-elle. Pas de prise de poids, contrairement à ses prédécesseures puisque Mercotte lui a donné un conseil simple, mais très efficace : "Goûte de tout si tu veux, mais prends une petite cuillère à chaque fois".

Vers une carrière d'animatrice

Laëtitia Milot avoue avoir de nombreux projets sur le feu, mais elle reste évasive sur d'éventuelles futures collaborations avec la petite chaîne qui monte. Assurément comédienne, elle confie qu'elle ne serait pas contre l'animation d'autres émissions, mais "si ça reste dans l'ADN du Meilleur Pâtissier, c'est-à-dire si je reste vraiment 'animactrice'".

En attendant, son autre actualité tourne autour d'un livre pour enfant qu'elle a conçu avec sa petite fille Lyana de 4 ans et demi, déjà soucieuse de la nécessaire préservation de notre planète, "Lili et l'arbre magique", chez Larousse.