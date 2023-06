Le magazine "Epsiloon" gagne sa bataille judiciaire face à Reworld Media

Les fondateurs du jeune magazine scientifique étaient poursuivis pour concurrence déloyale et diffamation.

Hervé Poirier et Mathilde Fontez, à la tête d'Epsiloon, risquaient de verser plus d’un million d’euros à Reworld Media, qui leur avaient intenté deux procès : l’un pour concurrence déloyale, l’autre pour diffamation. Finalement la justice vient de débouter le groupe propriétaire de Grazia, Top Santé, Biba ou encore Science et Vie. Ce sont d‘anciens journalistes de ce dernier titre qui ont créé Epsiloon en 2021, après être partis de Science et Vie en dénonçant les méthodes managériales et journalistiques du nouvel éditeur.

Deux ans plus tard, Epsiloon est sur la voie de la rentabilité et compte 35 000 abonnés. Le mensuel lance une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule pour développer de nouveaux projets. "On a passé la phase de mortalité des magazines", se réjouit Hervé Poirier, l’un des rédacteurs en chef du magazine, invité médias de Célyne Baÿt-Darcourt.