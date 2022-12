Kev Adams, parrain du Téléthon 2022 : "Si tout le monde donne 1,50 euro, le record sera battu !"

Le comédien passe le week-end sur France Télévisions pour récolter des dons en faveur de la recherche sur les maladies rares.

Comme chaque année, c’est le numéro de téléphone à retenir : 36 37 pour le Téléthon. Dès ce vendredi 2 décembre, l'AFM, l'association française contre les myopathies, attend vos dons pour aider les familles et les chercheurs dans leur combat contre les maladies rares.

>> Téléthon 2022 : sa présidente "espère que la générosité sera au rendez-vous" malgré le contexte de l'inflation

Les antennes de France Télévisions et franceinfo se mobilisent pour 30 heures de direct, avec Kev Adams comme parrain de cette édition 2022 du Téléthon.

Pour le comédien et humoriste, invité médias de Célyne Baÿt-Darcourt : "Il n’y a pas de plus grande injustice que la maladie des enfants. Quand on a la chance, comme moi, d’être dans la lumière, il faut s’en servir pour éclairer des causes qui nous touchent".

Kev Adams retrouvera la scène en 2023 avec son nouveau spectacle Miroir, en tournée dans toute la France à partir de février et au Dôme de Paris les 17, 18 et 19 avril.