"J’espère un jour retrouver le direct", confie Aurélie Casse, présentatrice de "C l’hebdo"

"Je crois en la force des témoignages, de ces paroles qui vont rester ", indique Aurélie Casse, mardi 24 septembre. Elle entame sa deuxième saison à la tête du célèbre talk-show "C l'hebdo", le samedi sur France 5, à 19 heures. Après avoir eu un an pour s’installer, la journaliste sait évidemment qu’il va falloir confirmer le succès d’audience, "on va essayer de faire davantage de coups, d'être plus prescripteurs", dit-elle. Un peu à l’image de l’exclusivité lors de la venue du président de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert, annonçant le changement de nom de la Fondation, "il nous a choisis pour l'annoncer. C'était assez fort et j'espère qu'on va continuer comme ça", poursuit-elle.

Après avoir passé huit ans à BFM, Aurélie Casse est arrivée sur France 5 à la rentrée 2023 avec, en plus de l’animation de "C l’Hebdo", une chronique dans l'émission d'Anne-Élisabeth Lemoine "C à Vous" qu’elle quitte au bout de quatre mois, expliquant qu’elle souhaitait se consacrer pleinement à son émission "C l'hebdo". "J'aime bien être cheffe d'orchestre, j'aime bien fabriquer, j'aime construire", reconnaît-elle. Sûre de son choix, elle confirme n’avoir aucun regret d’avoir quitté "C à Vous", "tout de suite, je me suis trouvée meilleure."

Une appétence pour les tête-à-tête

"C l'hebdo", c'est le récit des événements de la semaine écoulée. Une émission enregistrée le vendredi et soumise aux aléas de l’actualité par la force des choses. "On est des Pénélope, on tricote et on détricote tout le temps avec l'équipe", souligne la successeure d’Ali Baddou. Un rendez-vous dans lequel elle s’est installée et confirme son appétence pour les tête-à-tête avec ses invités. "L'enregistré a ses vertus, quand on dit à une personne qui va dire quelque chose de fort, d'émouvant : ‘on peut s'arrêter à tout moment, je sais que c'est dur pour vous, ne vous inquiétez pas’, ça rassure".

Bien qu’à l’aise dans son rôle, Aurélie Casse avoue néanmoins : "Le direct me manque et j'espère un jour le retrouver. J'aime la quotidienneté. Une hebdo, c'est quand même pas mal de contraintes, mais ça aide aussi à être meilleure". Alors, serait-elle intéressée par la présentation du JT de 20 heures ? Une question que l’on pose souvent aux journalistes femmes, selon elle, un rendez-vous qu’elle qualifie de "super beau, de très bel écrin", mais dont elle repousse l’idée, en tout cas pour le moment : "Moi, ce n'est pas un rêve. J'ai d'autres rêves".