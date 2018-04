Info médias. Véronique Corgibet, rédactrice en chef de "Mon premier journal de Mickey" : "C’est par l’humour et le plaisir qu’on apprend"

Véronique Corgibet, rédactrice en chef de "Mon premier journal de Mickey". (JEAN-CHRISTOPHE BOURDILLAT / RADIO FRANCE)

Mon premier journal de Mickey, chez Disney Hachette Presse, est un magazine spécifique pour les 6-8 ans qui est leur premier journal d'actualité et d'accompagnement à la lecture. Premier magazine qui a évidemment un air de famille avec Le journal de Mickey.

"Comme dans une famille, il y a des frères et des sœurs qui se ressemblent. Là, c'est le petit frère qui propose de l'actualité, du divertissement, de la bande dessinée et de l'humour comme 'Le journal de Mickey' le proposait au plus grand", explique Véronique Corgibet, la rédactrice en chef de Mon premier journal de Mickey. "L'offre 6-8 ans n'existait pas en généraliste chez Disney Hachette presse.

L'affection autour du personnage de Mickey nous a incité à créer ce magazine pour les 6-8 ans qui accompagnent des années essentielles, qui sont les années d'apprentissages de la lecture. Véronique Corgibet à franceinfo

"Nous avons choisi un angle très spécifique. Celui du divertissement, de l'humour, et de l'accompagnement sans compliquer la vie. Nous sommes toujours à côté de l'école, nous accompagnons en douceur et avec le plaisir", précise Véronique Corgibet.